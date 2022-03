Vil bruge milliarder på ny elbil-fabrik

Den tyske bilgigant Volkswagen vil med det nye såkaldte Trinity-projekt lancere en elbil, der ifølge bilproducenten selv skal sætte nye standarder fra CO2-neutralitet, autonom kørsel og elektrificering.

For at gøre klar til den nye Trinity-model har Volkswagen valgt at investere 2 milliarder euro, svarende til lige under 15 milliarder kroner, i en ny fabrik til produktionen af Trinity-modellen.

Opførelsen af den nye fabrik skal efter planen påbegyndes i foråret næste år, og fabrikken skal ligge tæt ved producentens eksisterende fabrik i Wolfsburg.

- Med denne beslutning styrker og fastholder vi hovedfabrikkens konkurrenceevne og giver arbejdsstyrken et robust, langsigtet perspektiv, siger Ralf Brandstätter, som er adm. direktør i Volkswagen, i en pressemeddelelse.

Hurtig produktion

Trinity-modellen, som skal bygges på den nye fabrik, skal være spydspidsen i Volkswagens nye strategi, kaldet Accelerate, og målet med Trinity er at udvikle en elbil, som kan lade 'markant hurtigere' end elbiler i dag og samtidig have en rækkevidde på over 700 kilometer.

Samtidig skal modellen være CO2-neutral målt over hele bilens levetid.

Volkswagen har et mål om, at det skal tage blot 10 timer at bygge en ny bil, når produktionen skydes i gang på den nye Trinity-fabrik. Det skal blandt andet sikres ved, at der vil være færre varianter, færre komponenter og mere automatisering.

Efter planen skal de første eksemplarer af Trinity-modellen rulle ud af samlebåndene på den nye fabrik i år 2026.