Vil bruge milliarder: Så mange elbiler vil de bygge

Alene til elektrificering af mærkets modelprogram har Audi afsat et beløb på 15 milliarder euro, svarende til cirka 111,5 milliarder kroner, frem mod 2025, og det betyder blandt andet, at den tyske bilgigant vil udvide den elektriske del af modelprogrammet, så der i år 2025 vil være 30 elektrificerede modeller med Audi-logo i front, hvoraf cirka 20 vil være 100 procent batteridrevne.

10 ud af de 15 milliarder euro skal gå direkte til elektrisk mobilitet, mens fem milliarder euro skal gå til hybridteknologi.

I alt vil Audi investere et beløb på intet mindre end 35 milliarder euro, svarende til 260 milliarder kroner, frem mod år 2025. Pengene skal gå til omstillingen til at være ‘udbyder af netværksbaseret og bæredygtig premium-mobilitet,’ lyder det fra Audi.

Ud af de 35 milliarder euro vil cirka 17 milliarder euro alene blive brugt på fremtidens teknologier.

– Med den investeringsplanlægning, der nu er gennemført, gør vi Audi stærkere til den kommende transformation af kerneforretningen. Teknologisk lederskab inden for eldrevet og fuldt netværksforbundet kørsel er bestyrelsens og direktionens mål. Vi giver Audi de nødvendige ressourcer til dette, siger Herbert Diess, formand for bestyrelsen for Audi AG.

Samarbejde

Det er blandt andet for at kunne leve op til firmaets eget løfte om ‘Vorsprung durch Technik,’ at Audi nu vil investere de mange penge i at udvikle eksisterende og nye teknologier, og det er også derfor, at cirka halvdelen af det samlede beløb skal gå direkte til køretøjsprojekter og nye teknologier til køretøjer.

For at spare på udgifterne vil udviklingen og implementeringen foregå på tværs af mærkerne i Volkswagen-koncernen, som Audi hører under. Audi udvikler således en platform til elektriske luksusbiler, kaldet Premium Platform Electric (PPE), sammen med Porsche, og Audi bruger samtidig VW-koncernens teknologi fra den modulære elektrificeringsplatform, kaldet MEB.

Den nye hypede elektriske Audi e-tron GT kommer på gaden i løbet af 2021, og det forventes, at de første danske kunder kan sætte sig bag rattet af deres hurtige elbil til sommer næste år.

