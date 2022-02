Vil bygge ufatteligt hurtig elbil

Du finder ikke motorlyd meget bedre end den. som kommer fra afgangsrørene på den 10-cylindrede superbil Lexus LFA, som den japanske bilfabrikant producerede tilbage i starten af 2010'erne.

Nu er Lexus på vej med en efterfølger, og det står allerede klart nu, at motorlyden ikke vil leve op til den, der var i LFA.

Lexus' kommende hyperbil bliver nemlig 100 procent elektrisk. Hvad bilen ikke får i motorlyd, ser den til gengæld ud til at få i kræfter og præstationsevner.

Selvom det endnu er meget sparsomt med oplysninger om Lexus' nye elektriske sportsmodel, ved vi dog, at målet for bilproducenten er, at elbilen vil få en accelerationstid fra 0 til 100 km/t 'i den lave ende af to-sekunders intervallet'. Desuden vil den kunne køre op til 700 km på en opladning, da den skal udstyres med næste generation batteriteknologi, de såkaldte solid-state batterier.

Endnu kender vi heller ikke navnet på den kommende elbil, der vil blive en del af den serie af elektrificerede biler, som markedsføres under brandet Lexus Electrified.

Med en række nye billeder, som Lexus har offentliggjort, kan man dog få en idé om, hvordan elbilen kommer til at se ud. Der bliver tale om en meget lav sporsvogn, hvis formål er både at vise retningen for Lexus i fremtiden, samt at genoplive ånden fra supersportsvognen Lexus LFA.

Der er foreløbig ingen nærmere information om, hvornår vi kan forvente at se den elektriske Lexus-sportsvogn på vejene.

Toyota-koncernen, som står bag Lexus, løftede i december sløret for 17 nye elbilmodeller og offentliggjorde samtidig, at Toyota og Lexus vil lancere 30 nye elbiler frem mod 2030.