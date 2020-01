Vil du have rendyrket køreglæde? Her er Lamborghinien til dig

Lamborghini har præsenteret en ny udgave af deres mindste bilmodel, Huracán, og baby-Lamborghinien trækker nu kun på to hjul

I gode gamle dage blev kræfterne i en sportsvogn kun sendt til baghjulene, men sådan er det ikke længere. Lamborghini er en af de sportsvognsproducenter, som i mange år flittigt har benyttet sig af firehjulstræk, når de har udviklet sportsvogne og superbiler.

Italienernes mindste model, Huracán, er ingen undtagelse, for den leveres normalvis med træk på alle fire hjul.

Nu har Lamborghini dog præsenteret en specialudgave, kaldet Huracán EVO RWD, som henviser til, at bilen nu kun trækker på de bagerste hjul. 'RWD' er en forkortelse for det engelsk udtryk for baghjulstræk, 'Rear-Wheel Drive'.

- Huracán EVO RWD sætter chaufføren i centrum af køreoplevelsen. Her er chaufføren i total kontrol over den rene køreglæde, skriver Lamborghini i pressemeddelelsen.

Både i for og i bag er der detaljer, som gør, at designet adskiller sig fra den firhjulstrukne udgave. Foto: Lamborghini

Bygget til sjov

Hvor firehjulstrækket, som normalt er på en Huracán, sikrer, at sportsvognen leverer en effektiv, knaldhurtig og sikker køreoplevelse, er fokus i den baghjulstrukne udgave i højere grad på at give chaufføren et bredt smil på læben.

- Huracán EVO RWD fokuserer ikke på høj fart på lige strækninger eller gode omgangstider. Bilen appellerer til dem, der søger sublim køreglæde, skriver Lamborghini.

Takket være det manglende træk på de to forreste hjul kan chaufførerne i højere grad smide bagenden ud i kontrollerede overstyringer, hvis de har mod på det. Det lægger Lamborghini heller ikke skjul på.

Derfor er bilens teknologiske hjælpemidler også i højere grad sat op til at hjælpe med, at det kan lade sig gøre at 'drifte' den vævre Huracán, uden at det tager overhånd og går galt.

- Baghjulene kan spinne og skride under acceleration for sjov 'drift' uden at kompromittere sikkerheden, lyder det.

Til at sikre underholdningen er EVO RWD udstyret med den velkende V10-motor, som her yder 610 hk ved 8000 omdrejninger/min. Bilen er på grund af det manglende firehjulstræk blevet lettere og vejer her 1389 kg.

Selvom Lamborghini understreger, at den baghjulstrukne sportsvogn ikke skal måles på, hvor hurtigt den kan køre i en lige linje, så skorter det ikke med imponerende tal. Topfarten er 325 km/t, og accelerationen fra 0-100 km/t er overstået på blot 3,3 sekunder.

Bilen kommer på markedet i løbet af foråret 2020.

