Vil genoplive ikonisk model som elbil

Lancia bekræfter nu, at den berømte Delta-model får en elektrisk afløser

Den italienske bilproducent Lancia, der er ejet af den store Stellantis-koncern, vil give den hedengangne ikoniske bilmodel Delta nyt liv.

I et interview med det italienske medie Corriere Delle Sera fortæller Luca Napolitano, som er adm. direktør for Lancia, at der kommer en ny Delta.

Han fortæller ydermere, at den nye Delta efter planen skal på markedet i år 2026.

Den mest berømte udgave af Lancia Delta er formentlig modellen HF Integrale Evoluzione, som blev præsenteret i 1991, og som i rallyversion vandt VM i rally samme år.

I dag er originale eksemplarer af modellen adskillige hundredtusinder kroner værd.

Lancia genoplivede midlertidigt Delta-navnet i tredje generation fra 2008 og frem til 2014, men modellen kunne ikke leve op til de to forrige generationer. Nu må tiden vise, om fjerde generation af Delta kan gøre navnet ære.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses tredje generation af Lancia Delta, som aldrig blev det store hit. Arkivfoto: Jens Dresling

Snart sidste benzinbil

Inden den nye Delta er klar, vil Lancia præsentere en ny udgave af Ypsilon. Minibilen har i nuværende udgave over ti år på bagen og kan for tiden kun købes i Italien. Afløseren vil blive præsenteret i 2024, og den vil blive Lancias sidste model med forbrændingsmotor.

Fra år 2026 vil Lancia nemlig overgå til udelukkende at lancere elbiler, når der skal nye produkter på markedet.