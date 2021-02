Vil have åbnet bilforhandlere

Med de nye bilafgifter var der gjort klar til travlhed hos landets bilforhandlere i januar måned, men den forlængede coronanedlukning fik sat en brat stopper for salget af nye biler.

I årets første måned kom der således blot 10.257 nye personbiler ud på danske veje, hvilket er hele 45,1 procent lavere end bilsalget i samme måned i fjor.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

- Oven på vedtagelsen af det nye afgiftssystem var der lagt i kakkelovnen til, at januar skulle blive en rigtig god måned for os. Det satte coronaen imidlertid en stopper for, siger Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører.

Nybilsalget blev hårdt ramt: - Vi er meget bekymrede

Restriktioner rammer hårdt

Kigger man på salgstallene for 2020, som ligeledes var kraftigt præget af coronapandemien, viser de, at det samlede bilsalg for 2020 lå cirka 12 procent under det tilsvarende i 2019.

I fjor var det især månederne marts, april og maj, hvor Danmark også var lukket ned, som gjorde ondt på bilsalget. Med erfaringen fra den første nedlukning og den nuværende i ryggen opfordrer De Danske Bilimportører derfor til, at der indføres differentierede restriktioner for detailhandlen.

- De fleste bilforhandlere kan garantere mindst 100 kvadratmeter pr. kunde, og vi har rigtigt gode forsætninger for at fremvise vores biler på en forsvarlig og coronavenlig måde. Vi foreslår, at kunderne booker tid til fremvisning, så vi undgår trængsel hos forhandlerne - og kødannelse udenfor, siger Mads Rørvig.

Disse biler køber vi flest af