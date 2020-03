Vil have ens regler ved uheld: 'Gør som på Fyn'

Et forsøg på fynske motorveje har givet positive resultater, og nu ser borgmester gerne, at reglen bredes ud til resten af landet

Hvis der sker et uheld på en motorvej på Fyn, skal bilisterne holde helt til højre i inderbanen eller helt til venstre i yderbanen, så der er plads til redningskøretøjerne mellem bilrækkerne. På den måde opstår der nemlig en såkaldt 'udrykningsvej', som mange kender fra Tyskland.

Det er en fynsk praksis, der er vedtaget efter gode resultater fra et forsøg på den fynske motorvej, og nu ser Trekantområdet Danmark gerne, at der indføres ens regler ved køkørsel i hele landet.

Det oplyser Trekantområdet Danmark i en pressemeddelelse.

En helt ny rapport lavet på baggrund af forsøg på den fynske motorvej viser nemlig, at ens standarder letter rednings- og oprydningsarbejdet - og dermed mindsker ventetiden for bilisterne i kø.

- Det er klart, at trængselsproblemerne i Trekantområdet langt fra kan løses med ens regler. Men mens vi venter på en ordentlig løsning, kan vi jo ligeså godt afhjælpe trafikken, hvor det er muligt. Og det her er jo et tiltag, der kan indføres med det samme uden store omkostninger, siger Jens Ejner Christensen, Trekantområdet Danmarks formand, i pressemeddelelsen.

- Vi har behov

I dag er det sådan, at hvis man holder i stillestående kø på enhver anden motorvej på grund af et uheld, vil de fleste bilister holde deres bane, så redningskøretøjerne kan komme forbi i nødsporet.

Hvis uheldet i stedet sker på den fynske motorvej, skal bilisterne skabe 'udrykningsvejen' i midten af vejbanen, og det er en praksis, som beredskabsdirektør i Trekantbrand, Jarl Vagn Hansen, gerne så indført i hele Danmark.

- Trekantområdet er et utroligt trafikeret område, og vi har behov for en ensartet reaktion fra bilisterne, så vi under udrykning hurtigst muligt kan komme frem til uheldsstedet og påbegynde en oprydning. Min anbefaling flugter helt klart rapportens anbefaling om en ensartet procedure for en såkaldt udrykningsvej, siger Jarl Vagn Hansen.

Det fynske forsøg er et pilotforsøg i forbindelse med det igangværende anlægsprojekt på Fynske Motorvej.

- Metoden anbefales desuden som oplæg til en national retningslinje om fremkørsel med udrykning, lyder det om forsøget med 'udrykningsvej' på fynske motorveje i rapporten.

- Det er for tidligt at vurdere effekten af en ny fremkørselsmetode under udrykning på motorvejen nationalt, men det antages at ville have en god effekt på både sikkerhed og fremkommelighed, at der køres frem med udrykning efter en ensartet metode på motorvejsnettet. Det er dog væsentligt, at metoden er godt forankret hos myndighederne, og at trafikanterne kender metoden og ved, hvordan de skal forholde sig, lyder det videre.

