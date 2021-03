Vil have flere grønne biler: Gratis parkering for elbiler i Aarhus

For at gøre det mere attraktivt at vælge grønne biler vil Aarhus Kommune gøre det gratis at parkere elbiler på alle offentlige parkeringspladser i kommunen.

I forvejen må man i dag parkere sin el- eller plug-in hybridbil gratis på offentlige parkeringspladser med ladestandere, og fra efteråret bliver det gratis for elbiler at parkere på alle kommunens offentlige parkeringspladser.

Det skriver Stiften.dk.

- Overordnet set skal det være let at være elbilist i Aarhus. Og det skal være mere attraktivt at køre elbil end benzinbil. Derfor er det politisk bestemt, at det i de næste fire år skal være gratis at parkere i fire timer, siger Anna B. Alligood, der er trafikplanlægger i Aarhus Kommune, til mediet.

Trafikplanlæggeren håber på, at det fra oktober falder sådan på plads, at det vil være gratis at parkere i fire timer på alle offentlige parkeringspladser i Aarhus i elbiler.

Flere elbiler

Aarhus Kommune har en ambition om at være CO2-neutral i år 2030, og i fjor fremlagde Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, derfor en plan for at få flere aarhusianere til at køre elbil.

Målet er, at 40 procent af de aarhusianske biler i år 2030 kører på el.

- Transport er den helt store synder, når det handler om CO2-udledning, og derfor er vi nødt til at arbejde målrettet, så færre vælger biler, der kører på benzin eller diesel og flere vælger det alternativ, der kører på el, sagde rådmanden i den forbindelse.

