Vil have ny skrotpulje til ældre biler: - Lad os bruge krisen

Skal man tro en prognose fra data-analysevirksomheden IHS Markit er den globale og europæiske bilindustri så hårdt ramt af coronakrisen, at samlet forventes produktionen af biler at falde med mindst 12 procent sammenlignet med 2019.

Prognosen bakkes op af en ny medlemsundersøgelse fra Autobranchen Danmark udført i april 2020. I undersøgelsen svarer ni ud af ti bilforhandlere, at der vil blive solgt markant færre biler i 2020 sammenlignet med 2019. Det underbygges af de nyeste bilsalgstal, hvor salget i marts 2020 blev det laveste i syv år.

Derfor skal bilindustrien kickstartes, og det skal være med et grønt afsæt, mener Gitte Seeberg, som er adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

- Coronakrisen kræver en kickstart af den europæiske bilindustri, som samlet beskæftiger millioner af mennesker. Men klimakrisen er ikke forsvundet i mellemtiden. Derfor skal kickstarten gøres med grøn ansvarlighed, så vi understøtter den grønne omstilling, og så der fremover sælges flere miljøvenlige biler, end før coronakrisen ramte, sige Gitte Seeberg.

Nye skrotpuljer

Konkret foreslår Autobranchen Danmark, at regeringen genindfører de såkaldte skrotpuljer. Skrotpuljerne har været indført i Danmark et par gange over de seneste år, og gør, at ejere af eksempelvis ældre dieselbiler får en forhøjet skrotpræmie mod at skrotte deres aldrende og mere forurenende dieselbil.

Hvis Danmark skal oveholde Paris-aftalen og nedbringe landets samlede udledning af drivhusgasser, skal bilparken være mere grøn, og derfor foreslår Gitte Seeberg fra Autobranchen Danmark, at regeringen laver en ny skrotpulje, da den seneste på 26 mio. kr. blev opbrugt i midten af marts 2020.

- Den seneste pulje blev opbrugt på kun tre uger. Det viser stor villighed blandt forbrugerne til at skille sig af med de helt gamle og miljøforurenende biler til fordel for mere miljøvenlige. Derfor bør politikerne afsætte penge til en eller flere nye puljer, siger Seeberg.

Den seneste skrotpulje var målrettet ældre dieselbiler før 2005 og betød, at skrotpræmien midlertidigt blev hævet fra 2200 kr. til 5000 kr. Gitte Seeberg ser gerne, at der gives en større præmie.

- På tre uger blev 9000 miljøforurenende dieselbiler fra før 2005 fjernet fra de danske veje. Coronakrisen kan bruges til at sætte endnu mere gang i den grønne omstilling. Vi har stadig et ansvar over for kommende generationer. Så lad os bruge krisen til at få mange flere gamle biler væk fra vejene ved at give forbrugerne en større gevinst ved at skifte til grønnere biler. Det vil også være godt for økonomien, siger Gitte Seeberg.

Der kører ifølge bilstatistik.dk godt 140.000 dieselbiler rundt i Danmark, som er fra før 2005.

