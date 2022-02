Vil ikke droppe benzinmotorer

Mange bilproducenter har meldt ambitiøse mål ud om, at de inden år 2030 - og i visse tilfælde tidligere - vil overgå til udelukkende at bygge elbiler, hvorfor fossilmotorer altså droppes fra deres modelprogrammer.

Sådan lyder meldingen dog ikke helt fra den italienske sportsvognsproducent Lamborghini.

For nyligt fortalte Lamborghini, at vi kan forvente at se mærkets første elbil inden udgangen af dette årti, men det betyder ikke, at benzinmotorerne ryger i glemmebogen med det samme.

Lamborghini håber nemlig på at kunne bygge biler med forbrændingsmotorer efter 2030. Det skriver Reuters på baggrund af en en historie fra det tyske medie Welt am Sonntag.

- Efter hybridisering vil vi afvente, om det vil være muligt med biler med forbrændingsmotorer efter 2030, siger Stephan Winkelmann, som er adm. direktør i Lamborghini, til det tyske medie.

Inden de vil bygge elbiler, er det nemlig planen, at alle bilerne i Lamborghinis modelprogram, inklusive Huracan, Aventador og dens afløser samt SUV'en Urus, inden for to til tre år vil få drivlinjer med hybridteknologi.

Selvom Lamborghini er åbne om, at de gerne vil tage forbrændingsmotorerne med ind i det næste årti, er det ikke sikkert, at de skal drives af traditionel benzin.

- En mulighed kan blive at holde forbrændingsmotoriserede biler i live med syntetiske brændstoffer, siger Stephan Winkelmann.