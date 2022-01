Vil ikke længere bygge disse biler

Mercedes-Benz har planer om at udfase stationcars fra modelprogrammet

For nyligt meldte Volvo ud, at de ikke har planer om at sige farvel til stationcars i fremtidens modelprogrammer, selvom forbrugerne i stigende grad kigger mod de højere SUV'er og crossovere.

Til gengæld er der andre planer hos tyske Mercedes-Benz, som angiveligt vil droppe de klassiske stationcars fra modelprogrammet inden udgangen af dette årti.

Det skriver det tyske medie Automobilwoche.

Det vil altså sige, at Mercedes-Benz siger farvel til blandt andre stationcarudgaverne af C- og E-klassen, som har været yderst populære i årtier.

Når en fremtidig generation af E-klassen introduceres i år 2030, vil man således ikke kunne få modellen som stationcar.

Årsagen er, at efterspørgslen på stationcars er smuldret, og derfor har den klassiske stationcar ikke en chance på længere sigt.

Daimler-koncernen, som står bag Mercedes-Benz, vil i fremtiden i stedet satse på andre karrosseriformer, når der skal udvikles nye bilmodeller, erfarer Automobilwoche.

Særligt på de store markeder i USA og Kina har der længe ikke været stor nok efterspørgsel på stationcars. I Europa har vi været mere villige til at købe biltypen, og derfor forlyder det også, at Mercedes-Benz vil arbejde på at udvikle andre karrosseriformer til de europæiske kunder, som kan tilbyde meget eller dele af det samme, som stationcars kan.

Hvad det konkret vil munde ud i, melder mediet dog ikke noget om.

Den første stationcar, der bliver udfaset, er CLA Shooting Brake, som ikke vil få en arvtager, når den udgår fra modelprogrammet i år 2025, skriver Automobilwoche.