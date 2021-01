Vil ikke vente: Nu opstiller de markedets hurtigste ladere

For at reducere risikoen for kø ved ladere, opstiller taxiselskabet Viggo nu lynladere i København og Aarhus

Når der kommer flere elbiler på danske veje, stiger behovet for antallet af hurtige ladestandere. Det nye taxiselskab Viggo vil nu opstille egne lynladere i Aarhus og København for at imødekomme udfordringen.

Det oplyser Viggo i en pressemeddelelse.

Selskabets egne chauffører har behov for hurtig ladning, så deres taxier får ny strøm på, og det kan skabe frustration for private elbilejere, som ikke kan få ladet deres biler, når der holder en taxa ved laderen. Det er netop derfor, at Viggo nu opstiller otte lynladere med i alt 16 udtag à 150 kW. Seks af laderne vil blive opstillet i København, mens de to opstilles i Aarhus.

- Vi ser helt klart behovet for flere lynladere. Det er win-win for vores chauffører, private elbilister og da også for Viggo som virksomhed, siger Kenneth Herschel, adm. direktør og medstifter i Viggo.

Får støtte

Vejdirektoratet har støttet op om projektet og tildelt op mod 3,19 millioner kr. i løbet af 2021. Merkur Andelskasse står for finansieringen og derudover har yderligere to virksomheder valgt at indgå i projektet. Ladeoperatøren Spirii står således for etablering, drift og vedligeholdelse af lynladerne, mens energiselskabet AURA Energi leverer grøn strøm fra danske vindmøller.

De nye lynladere, hvis endelige lokationer samt priser vil blive offentliggjort senere i kvartalet, kan ikke kun bruges af Viggos egne taxachauffører. Private elbilejere, andre taxiselskaber og selvstændige erhvervsdrivende kan således også benytte sig af de nye lynladere, som forventes opsat i løbet af foråret.

