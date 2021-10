Vil indføre fartgrænse på 24 km/t i hovedstad

I et forsøg på at nedbringe antallet af ulykker og reducere luftforureningen skal der indføres en generel fartgrænse i City of London på 15 miles i timen, svarende til 24 km/t.

Sådan lyder forslaget i hvert fald i et dokument, som skal diskuteres i transportkommissionen her i starten af oktober.

Det skriver Forbes.

I dokumentet afslører Bruce McVean, som er fungerende assisterende transportdirektør i City of London Corporation, at City of London vil søge om tilladelse til at ændre hastighedsgrænsen hos Grant Shapps, som er landets transportminister.

- Hvis dette kan aftales, vi vil begynde arbejdet med en eksperimentel trafikordre for at indføre en grænse på 15 mph i byen med det formål at have det på plads inden udgangen af 2022, lyder det ifølge Forbes i dokumentet.

Forslaget vil gælde City of London, som er en central bydel i selve Greater London.

Det er ikke første gang, at der er snak om en fartgrænse på 15 mph i indre London. Tilbage i 2019 var der planer om det samme, og her lød det blandt andet fra bilorganisationen 'AA', at en lavere fartgrænse ikke vil gøre nogen stor forskel i det centrale London 'fordi biler her alligevel ikke har kørt hurtigere end en hest med vogn i 100 år'.

Tilbage i 2019 blev planerne imidlertid droppet, og om det samme sker nu må tiden vise.

London er ikke den eneste europæiske storby, hvor der arbejdes på lavere fartgrænser. I den franske hovedstad, Paris, gælder der nu en generel fartgrænse på 50 km/t, mens man fra årsskiftet ikke har måttet køre hurtigere end 30 km/t i Bruxelles.