Vil indføre krav om ladestandere ved nybyggeri

Ved alle nye hjem og kontorbygninger i Storbritannien skal der fra næste år etableres ladere til elektrificerede biler i et forsøg på at adressere frygten for, at der ikke vil være ladere nok til biler, der kan lades.

Sådan lyder det i et nyt lovforslag i Storbritannien, skriver flere medier, blandt andre The Times.

Konkret skal alle nye hjem og kontorer ifølge udspillet være udstyret med intelligente opladere, der kan sørge for at lade biler op i perioder, hvor der ikke er pres på elnettet - for eksempel om natten.

Skal have strøm på arbejdet

Ved nye kontorbygninger skal der opstilles ét ladepunkt for hver fem parkeringspladser, og det skal blandt andet være med til at sikre, at de mange, der bor i lejlighed eller på gader, hvor de ikke har mulighed for egen parkeringsplads, kan være sikre på at få strøm på bilen på arbejde.

Hvis den nye lov vedtages, vil Storbritannien blive det første land i verden med en lov, der kræver, at alle nye hjem har ladere til elektrificerede biler.

Forslaget er en del af en større indsats for hurtigt at øge antallet af ladere i hele England forud for Storbritanniens forbud mod nye fossilbiler fra år 2030.

Der er nemlig ifølge The Times stigende bekymring om, at planerne om at udfase benzin- og dieselbiler vil blive undermineret af manglen på ladepunkter til elbiler.