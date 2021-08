Vil kræve straffeattest fra leasingkunder

For at undgå at ende med en lang næse skal leasingselskaber have lov til at se kunders straffeattester

Den nye lov, som giver politiet lov til at beslaglægge de biler, som vanvidsbilister kører i, med henblik på konfiskation har været genstand for stor debat.

For er det eksempelvis i orden, at leasingselskaber ender med at stå uden bil, hvis en af deres kunder kører vanvidskørsel i en leaset bil?

Det mener leasingselskaberne ikke, og nu vil justitsminister Nick Hækkerup (S) give selskaberne et nyt redskab, der skal gøre, at de i højere grad kan undersøge, hvem de leaser en bil ud til.

Det skriver Finans.dk.

Justitsministeren er ifølge et udkast til en revideret bekendtgørelse om straffeattester klar til at give leasingselskaberne ret til at få udleveret straffeattesten fra en kunde, inden de leaser en bil til vedkommende.

Dermed får leasingselskaberne mulighed for at se, om de er ved at lease en bil til en tidligere dømt vanvidsbilist. Men redskabet er ikke særlig brugbart, lyder det fra interesseorganisationen Finans & Leasing.

'Adgang til straffeattester er ikke det rigtige redskab,' skriver de i et opslag på Linkedin.

'Fra en vanvidsbilist bliver stoppet til han/hun får en dom, går der typisk ret lang tid (måneder/år). Derfor vil vi ikke kunne se det på straffeattesten, hvis vanvidsbilisten ugen efter forsøger at lease en bil. Det ville vi kunne, hvis vi i stedet havde adgang til at se, om kørekortet var inddraget,' skriver organisationen i opslaget.

Finans og Leasing har tilkendegivet deres holdning til revideringen af bekendtgørelsen i et høringssvar til Justitsministeriet. Nu vil tiden vise, hvordan bekendtgørelsen ender med at se ud - og hvilke redskaber leasingselskaberne får.