Vil lægge tag over motorveje

Københavns Kommune sætter skub i planerne om at overdække to motorveje

Det er naboerne til strækninger på Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen, der kan se frem til overdækningerne.

Flere medier, har tidligere skrevet om den forstyrrende summen, som flere husejere langs landets motorveje lever med på daglig basis.

Københavns Teknik- og Miljøudvalg er blevet enig om en aftale, der skal accelerere planerne om de støjreducerende overdækninger.

- Alle var enige om at bestille et budgetnotat på, hvad det vil koste, og hvilke modeller der er for at overdække Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen, siger Venstres Jens-Kristian Lütken til TV Lorry.

Mere ambitiøst projekt

Med i planen om overdækning af motorvejsstrækningerne er blandt andet en udvidelse af et tidligere forslag, som var en 650 meters strækning mellem Center Boulevard og Kanalvej.

Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at overdækningen skal strække sig hele vejen til den allerede eksisterende overdækning i Tårnby Kommune.

Dermed er det en mere omfattende plan, som forvaltningen på Københavns Rådhus skal tage stilling til.

Koster kassen

I Silkeborg finder man blandt andet en motorvejstunnel, som skærmer naboerne mod den værste støj. Motorvejsbyggeriet blev dengang betegnet som danmarkshistoriens dyreste.

Et referat fra Teknik- og Miljøudvalget viser, at fordelene ved en støjreducerende overdækning kan være flerfoldige. Eksempelvis vil den give mulighed for et nyt rekreativt byrum, etablering af klimasikring samt integration af alternative energikilder.

Planerne om overdækning bliver dog ikke mødt med en uforbeholden glæde af udvalgsmedlem Mette Reissmann (S).

- Ja, jeg er positiv over for at drøfte det og få det afdækket. Hvad er fakta, og hvad er drømme? Men jeg går ind i det med økonomisk realitetssans, siger hun til Berlingske.