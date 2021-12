Vil lancere den stærkeste bil nogensinde

BMW's M-afdeling gør klar til at producere den kraftigste bilmodel i afdelingens historie

Næste år kan BMW's særlige M-afdeling fejre 50-års jubilæum. Afdelingen står for at bygge bilfabrikkens mest sportslige og underholdende biler, og de er blandt andet berømt for modellerne M3 og M5, som er bygget i flere generationer.

I anledning af jubilæet vil M-afdelingen lancere den kraftigste serieproducerede BMW M-model nogensinde, og allerede nu kan vi med konceptbilen Concept XM få en forsmag på den stærke M'er.

Den produktionsklare model, der kommer på gaden næste år, kommer til at hedde BMW XM, og der bliver tale om M-afdelingens første plug-in hybrid.

XM kommer med et helt nyudviklet hybridsystem, som kombinerer kræfterne fra en V8-benzinmtor med en elektrisk motor, der sender den samlede effekt op på 750 hk og 1000 Nm. De mange kræfter er nok til at sikre XM titlen som den kraftigste M-model i historien.

Plug-in hybriden forventes at få en rækkevidde på op til 80 km på en opladning.

Modellen måler to meter i bredden. Foto: BMW

XM er lige over fem meter lang. Foto: BMW

BMW fremhæver selv, at målgruppen er 'ekstrovert'. Foto: BMW

Stor i USA

Som man kan se på billederne her i artiklen, er der tale om en stor, karakteristisk - og på alle måder iøjnefaldende - SUV.

Derfor forventer BMW da også, at det største marked for XM'eren vil blive USA, hvor store, kraftfulde SUV'er er et yndet valg.

Her er de nuværende SUV'er fra M-afdelingen, BMW X5 M og BMW X6 M, i forvejen blandt de mest populære M-modeller.

XM sættes i produktion i slutningen af 2022, oplyser BMW.