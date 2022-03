Vil lancere ny elbil hvert år

Bentley vil være elektrisk, og det betyder, at vi får væsentligt flere elbiler at se

Den hæderkronede britiske bilproducent Bentley, der i dag er ejet af Volkswagen, har gennem årtier været kendt for at udstyre mærkets biler med store, kraftfulde benzinmotorer.

Men sådan bliver det ikke ved med at være.

Bentley vil nemlig elektrificere hele modelprogrammet, og nu oplyser bilproducenten, at de vil lancere en ny elbil hvert år fra år 2025 og fem år frem.

En ny model om året lyder måske ikke af meget, når man sammenligner med den generelle bilindustri, men for Bentley er det store nyheder at skulle lancere en ny bilmodel hvert eneste år, så der i alt kommer fem nye elbiler på markedet med Bentley-logo i front fra år 2025.

Satsningen på elbiler understreges af, at Bentley har iværksat et ti-års investeringsprogram i fabrikken i Crewe. Her vil Bentley spendere tre milliarder euro, svarende til lige over 22 milliarder kroner, så fabrikken bliver rustet til en mere elektrisk fremtid.

Godt år

Meldingen om de kommende elbiler kommer i kølvandet på et år, hvor Bentley havde godt gang i salget hos forhandlerne verden over.

Således blev det til 14.659 nye Bentleyer i 2021, som svarer til en stigning på 31 procent i forhold til året før. Her blev der solgt 11.206 nye Bentleyer.

Bentley har et mål om at være CO2-neutral senest i år 2030, og fra år 2030 vil Bentley overgå til at være 100 procent elektrificeret, hvilket vil sige, at mærkets modeller udelukkende vil komme som elbiler.