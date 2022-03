Vil lancere to nye elbiler... om året

Kia får travlt med at udvikle elbiler, for de vil lancere adskillige inden for få år

For nyligt vandt elbilen Kia EV6 titlen som Årets Bil i Europa, og vi kan snart forvente at se langt flere elektriske biler på markedet fra den koreanske bilproducent.

Kia oplyser, at de mellem år 2023 og frem til og med 2027 vil lancere 14 nye 100 procent elektriske modeller, og at det skal udmøntes i to nye elbilslanceringer hvert år i perioden.

Hvilke markeder og lande, som elbilerne skal lanceres i, er endnu uklart, men Kia oplyser, at der i hvert fald vil blive tale om to elektriske pickupper og en prisvenlig elektrisk personbil.

Kias tidligere ambition lød, at der frem mod 2027 skulle lanceres 11 nye elbiler, men ambitionen er altså blevet hævet med tre yderligere elbiler.

Det samlede mål hos Kia er fra år 2030 at sælge 1,2 millioner elbiler årligt på verdensplan - ud af et samlet salg på fire millioner biler.

Stor SUV på vej

Den første elbil, vi får at se ud af de mange nye fra Kia, bliver formentlig modellen EV9, som skal på markedet i 2023. EV9 er baseret på en konceptbil, som bilproducenten fremvise på Los Angeles Motor Show i fjor, og der bliver tale om en stor, rummelig SUV, som får kræfter nok til at sprinte fra 0 til 100 km/t på cirka fem sekunder, mens rækkevidden forventes at ligge på omkring 540 km på en opladning.

Samtidig kan elbilen lade 100 km rækkevidde på cirka seks minutter, oplyser Kia.

Om modellen kommer til Danmark er endnu ikke oplyst.