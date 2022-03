Vil lappe dine dæk gratis: Men der er et krav

Hvis uheldet er ude, og du punkterer i din bil, kan du fra 1. april tage den lidt mere med ro, hvis du ejer en ny Toyota.

Fra dan dag indfører den japanske bilgigant nemlig et nyt koncept, kaldet Toyota Dækning, som går ud på, at Toyota sørger for at hjælpe bilejeren i forbindelse med punkteringer eller dækskader uden omkostninger i op til tre år.

Det oplyser Toyota Danmark i en pressemeddelelse.

Der er dog krav, som man skal leve op til for at kunne få gavn af konceptet. Toyota Dækning dækker nemlig kun kunder, der har valgt at privatlease deres bil gennem Toyota, eller som har valgt at finansiere deres fabriksnye eller op til et år gamle personbil gennem Toyotas finansieringsselskab, Toyota Finans.

- Vi vil helt generelt med vores forskellige koncepter og garantier sikre, at ingen bilejere skal frygte at blive ladt i stikken, hvis uheldet skulle være ude. Med Toyota Dækning sørger vi for, hvis man punkterer med bilen eller får ødelagt et eller flere af dækkene, at man får bugseret sin bil til det nærmeste autoriserede Toyota-værksted, der enten lapper dækket eller sætter et nyt dæk på helt uden ekstra omkostninger, siger Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota Danmark i pressemeddelelsen.

Gælder i EU

Den nye dækning er lavet sådan, at den også gælder i EU og hele året, indtil bilen er tre år gammel. Derfor er både sommerdæk og vinterdæk uanset antallet af kørte kilometer også dækket.

I udlandet skal man som udgangspunkt selv lægge ud for omkostningerne, men får refunderet sine udgifter, når man afleverer sin faktura for udgifterne.