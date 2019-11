Vil prøvekøre sjælden Porsche: Ender med fronten i en Opel

Den røde Porsche 911 GT2 endte i et uheld med fem involverede biler

Inden man køber en ny eller brugt bil, er det en fornuftig idé at prøvekøre bilen, så man kan blive en smule klogere på, hvad det er for en størrelse.

Men man skal selvfølgelig sørge for at være påpasselig, når man er på prøvetur. Den lektie lærte en unavngiven person på den hårde måde, da vedkommende tog en spritny Porsche 911 GT2 RS, som kun findes i 1000 eksemplarer, på testtur i Penarth i Wales.

Testturen sluttede nemlig brat, da bilisten pludselig fandt sig selv involveret i et uheld med fire andre biler involveret og den røde Porsche med snuden begravet i en Opel.

Det skriver flere medier, blandt andre Metro.co.uk og Wales Online.

Penarth ligger under et par kilometer fra forhandleren Porsche Centre Cardiff, hvorfra Porschen angiveligt var lånt fra.

- Fyren havde kun lige hentet bilen fra Porsche umiddelbart rundt om hjørnet, og han påstår, at bremserne svigtede, fortæller et vidne til uheldet Hywel Williams ifølge Metro.

En Porsche 911 GT2 RS har 700 hk, en topfart på 340 km/t og en nypris på næsten to millioner kroner - uden dansk moms og afgifter vel at mærke.

En talsperson fra South Wales Police bekræfter ifølge Metro, at de rykkede ud til et uheld ved Penarth med fem involverede biler. Politiet oplyser, at ingen personer kom til skade ved uheldet.

Porsche Centre Cardiff har indtil videre ikke ønsket at kommentere hændelsen over for Metro.

