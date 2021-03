Vil sætte nye standarder for elbiler

Volkswagen lover blandt andet opladning så hurtig som at tanke

Den tyske bilgigant Volkswagen har løftet sløret for et nyt projekt ved navn Trinity.

Volkswagen selv kalder projektet for 'revolutionerende', og det skal sætte nye standarder for elbilers rækkevidde, ladetider og digitalisering.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

Resultatet af projektet vil være en ny elektrisk sedan, som skal produceres i Wolfsburg fra år 2026. Modellen skal bygges på en helt ny platform til elbiler, og Volkswagen lover, at modellen blandt andet kan oplades lige så hurtigt, som det tager at tanke en bil med benzin eller diesel.

Bilgigant i opsigtsvækkende udmelding: Disse biler bør droppes

Kan køre - næsten - selv

Desuden skal bilen være forberedt til automatiseret kørsel på niveau fire, hvilket er det næsthøjeste trin. Ved trin fire kan bilen klare næsten hele kørslen selv, ligesom der ikke er krav om, at der skal være en chauffør til stede eller med opmærksomheden rettet mod kørslen.

- Efter et langt stræk på motorvejen ankommer du udhvilet til din destination. Fordi Trinity har kørt dig til dit feriested, dit hjem eller arbejde, lyder det i visionen fra Volkswagen.

Om Volkswagen når i mål med løfterne med lynhurtige ladetider, nye standarder for rækkevidde og næsten 100 procent automatiseret kørsel, må vi vente til år 2026 med at få svaret på. Sikkert er det i hvert fald, at Volkswagen satser benhårdt på elektriske biler og dette nye projekt.

Volkswagen vil over de næste år investere op mod 544 milliarder kroner i elektrisk mobilitet, hybridteknologi og digitalisering.

Nu vil de genbruge batterier til elbiler