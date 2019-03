Vil sløjfe p-pladser til fordel for løbehjul

De nye elektriske løbehjul har i deres korte levetid talt til mange følelser hos de københavnske byboere.

Mens andelen af smil er blevet en del større på cykelstierne, er mundvigene drejet den anden vej blandt restauratører, cykelhandlere og ikke mindst medarbejdere i byens Teknik- og Miljøforvaltning.

Inden længe vil el-løbehjulene måske sætte følelsesregistret i gang hos endnu en gruppe: Bilisterne.

Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune skal 19. marts tage stilling til et nyt forslag, der vil lade løbehjulene parkere på p-pladser, der traditionelt har været forbeholdt biler. Det skriver Ingeniøren.

Skal leve op til nye krav

I forslaget er der ifølge mediet lagt op til at sløjfe 30 p-pladser og lave dem om til såkaldte 'hubs' for det, forvaltningen kalder mindre udlejningskøretøjer. Foruden de nye løbehjul vil der altså også blive plads til for eksempel cykler til udlejning her.

Det skal løse problemet med løbehjul, der står parkeret på fortove og foran butikker. Her står de muligvis ikke meget anderledes end byens almindelige cykler, men forskellen er, at det er muligt at leje løbehjulene. Og det må man ikke uden særlig tilladelse.

Situationen har fået flere cykelhandlere, der har tilladelse til at leje cykler ud foran deres forretning, til at kalde løbehjulene for konkurrenceforvridende, og 5. marts gik kommunen ind i sagen, bad virksomhederne bag løbehjulene om at rydde op og gav dem 10 dage til at gøre indsigelser. Herefter ville man tage næste skridt og udstede et påbud, lød det.

Nu lægges der imidlertid op til, at kommunen skal kunne give tilladelse til at udleje løbehjulene, når bare de lever op til en række krav. Og det er her, p-pladserne kommer ind i billedet.

20 løbehjul pr. p-plads

Løbehjulenes placering må eksempelvis ikke længere tvinge fodgængere eller cyklister ud på vejbanen, spærre for udstillingsvinduer eller stå ovenpå ganglinjen til synshandikappede.

Det kan blive svært at undgå i de snævre gader i Indre By, og det får kommunen til at kigge mod p-pladserne.

- Derfor anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at der nedlægges op til 30 bilparkeringspladser, som omdannes til ’hubs’ for mindre udlejningskøretøjer i byrumstype 1, hvor der ellers kun vil være begrænset plads til opstilling af mindre udlejningskøretøjer på offentligt vejareal, skriver forvaltningen i forslaget.

Forvaltningen anslår, at der vil kunne stå mellem 8 og 10 udlejningscykler i stativ eller op til 20 løbehjul pr. p-plads.

Udenfor Indre By kan løbehjulene stå overalt, så længe de har en tilladelse og ikke kommer i karambolage med de nye krav.

Ifølge Berlingske bakker De Radikale, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances repræsentanter i Miljø- og Teknikudvalget op om forslaget. Socialdemokratiet og Enhedslisten er imod, mens Alternativet og SF endnu ikke har taget stilling.

