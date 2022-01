Vild analyse: Mikrochips-mangel er godt for salget af elbiler

Bilfabrikanter prioriterer elbiler over benzinbiler, når de mangler mikrochips

Der er mangel på mikrochips i verden, og det har lagt en dæmper på bilsalget, hvor folk må skrive sig på lange ventelister for at købe bil.

I produktionshallerne hos de store bilfabrikanters står man derfor med et dilemma: Nogle biler skal have en mikrochip, så de kan komme ud og køre på vejene, mens andre må vente.

Og her tyder alt på, at det giver bedst mening at satse på elbiler og plug-in-hybrider.

Det skriver Ingeniøren.

Det handler om penge

Prioriteringen af elbiler og plug-in-hybrider over biler, der kører på benzin eller diesel, skyldes hverken hensyn til miljø og klima. Det handler om, hvilke biler man kan hente den største profit på.

Og det kan man på elbiler, hvor efterspørgslen er stor, og mange forbrugere er villige til at punge ud, siger Mads Rørvig, direktør i De Danske Bilimportører, til Ingeniøren:

- Flaskehalsen hos mange bilproducenter på grund af mangel på mikrochips vil blot accelerere udviklingen mod flere elbiler på den korte bane, fordi producenterne tvinges til at prioritere.

Elbiler i første række

Den fransk-italienske bilkoncern Stellantis, der står bag Peugeot, Opel, Citroën, har tidligere meldt ud til Bloomberg, at 'elbiler kommer i første række', når der skal fordeles mikrochips.

Samme billede ser man hos Volkswagen, der har sat produktionen af Golf og Tiguan på pause, mens der er fuld damp på kedlerne, når det kommer til ID.3 og ID.4.

Længere ude i horisonten kan også elbiler blive ramt af ressourcemangel. Ikke kun på grund af manglen på mikrochips, men også fordi der er udfordringer med at levere de nødvendige mængder litium, skriver Ingeniøren.