Vild Aston Martin: Er det Bonds næste bil?

James Bond i Valhal. Lyder det som starten på en rædderlig B-film, så tag det roligt, for der er ikke planer om, at James Bond-universet skal parres med nordisk mytologi.

I stedet mener flere medier, f.eks. Mirror, at vide, at den nye hyperbil Aston Martin Valhalla, som netop er blevet præsenteret, vil blive Agent 007s foretrukne køretøj i den kommende Bond-film.

Det engelske ord for 'De Slagnes Hal' i Nordisk Mytologi, Valhal, er Valhalla.

Andre medier fortæller dog, at det endnu ikke er fastlagt, at den nye Valhalla bliver Bond-bil. For eksempel skriver Auto Express, at Aston Martin på de sociale medier tidligere har antydet, at Valhalla vil medvirke i den kommende film, men at den ikke nødvendigvis vil blive Bonds bil, og at det desuden endnu ikke er bekræftet.

På mediet Twitter har Andy Palmer, direktør i Aston Martin, dog retweetet en artikel, hvis hovedbudskab er, at Valhalla vil blive Bonds næste bil.

Uanset hvad er det i hvert fald sikkert og vist, at Valhalla bliver Aston Martins kommende hyperbil, som skal tage kampen op mod McLaren Senna og Ferrari LaFerrari.

1 million pund

Endnu afslører britiske Aston Martin ikke mange detaljer om Valhalla, men til Auto Express fortæller Andy Palmer, at bilen vil koste omkring 1 million pund, som svarer til cirka 8,4 millioner kroner. Uden afgifter, vel at mærke.

For det får de heldige købere - og måske Bond - en hyperbil, som er blevet til i et samarbejde mellem Aston Martin og Red Bull Racing, som har smidt erfaring og teknologi fra Formel 1 i puljen.

I alt bliver 500 eksemplarer af Valhalla produceret, og de første kommer på gaden i år 2021.

Aston Martin har indtil videre kun offentliggjort, at Valhalla vil blive drevet af en seks-cylindret turbomotor og et batteri-elektrisk hybridsystem, som forventes at blive parret med et KERS-system, som det man kender på Formel 1-racere.

Og så må vi vente og se, om Bond skal køre Valhalla i den nye agent-film.

