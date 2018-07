Vild dinosaur-Mercedes tilbagekaldt: Kører for hurtigt i bakgear

En Mercedes G-Klasse har altid været garant for fremdrift. Uanset om ruten gik over bjerge, gennem lave floder eller henover øde ørkensletter har bilen klaret det i de svimlende 39 år, den har været på markedet.

Særligt de lige strækninger var den nu udgåede topmodel, G65, god til. 12 cylindre og 630 hestekræfter sørgede for at sende den 2,6 tons tunge bil fra 0 til 100 km/t. på raketlignende 5,3 sekunder.

Og nu, efter så mange år med imponerende fremdrift, er nogle amerikanere kommet til at sætte bilen i bakgear. Blot for at opdage, at den også har ganske gedigne egenskaber her.

Faktisk lidt for gode. For den software, der skal begrænse bilens bakhastighed til 25 km/t., slår ikke altid til. Derfor har den amerikanske trafiksikkerhedsmyndighed NHTSA valgt at tilbagekalde 20 eksemplarer af modellen, der ifølge myndighedens rapport er fejlbehæftede. Det skriver mediet Jalopnik.

Bilen kan vælte

Det relativt lave antal tilbagekaldte biler hænger sammen med, at fejlen blev opdaget på Mercedes' fabrik helt tilbage i 2016. Allerede her gik man derfor i gang med at opdatere softwaren for alle de biler, der potentielt kunne være berørt af problemet.

Men ifølge NHTSA's rapport kom det i maj i år frem, at det alligevel ikke var lykkedes at få softwaren i alle berørte biler opdateret, før de rullede ud fra fabrikken.

Det er uklart, hvor hurtigt de fejlbehæftede eksemplarer af G-Klassen rent faktisk kan køre i bakgear. Men ifølge NHTSA skaber det manglende softwareindgreb risiko for, at bilen 'bliver ustabil' og vælter, hvis 'føreren pludselig drejer hårdt på rattet med en hastighed over 25 km/t'.

Den slags skal man lade være med i en bil med tyngdepunkt som en tyrannosaurus rex, og myndigheden mener da også, at det øger risikoen for at personer i bilen kommer til skade. Hos Mercedes-Benz ser man dog på sagen som en forebyggende foranstaltning.

- Vi er ikke bekendt med nogle utilsigtede hændelser her i USA, så dette er en forebyggende foranstaltning for os - og en, der er hurtigt ordnet med en opdatering af bilens software. Husk på, vi taler om cirka 20 biler, der er ramt i alt, skriver en talsperson for Mercedes-Benz til Jalopnik.

