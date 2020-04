Vild med Fiat 500? Nu kan du bestille den elektriske udgave

Den lille bybil Fiat 500 har med sit retro look været en storsællert for italienske Fiat, og nu kommer modellen i helt ny, helt elektrisk udgave.

Fiat Danmark oplyser, at de har åbnet for prebooking, så danske kunder kan forudbestille den elektriske Fiat 500.

Introduktionsudgaven hedder 'la Prima', og der er tale om veludstyret cabriolet-bybil med en rækkevidde på 320 km.

Konkret foregår det sådan, at man inde på Fiats hjemmeside skriver sig op som potentiel køber og indbetaler et depositum på 5000 kr., som bliver refunderet.

For det bliver man blandt de første, der får mulighed for at bestille Fiat 500 'la Prima', og kun de første 500, der indbetaler depositum, vil kunne købe den med et særligt emblem med teksten 'la Prima 500e - Danmark - 1 af 500'.

Næsten 300.000 kroner

Elbilen i 'la Prima'-udgaven koster inkl. levering 289.990 kr., og for det får man en helt nyudviklet sag, som fra bunden er designet til at være en elbil.

Den ligner den Fiat 500, vi allerede kender, men faktisk er den nye elektriske udgave seks cm længere og bredere end den nuværende, mens akselafstanden er vokset med to cm.

Batteriet i 500 'la Prima' er på 42 kWh, hvilket giver en rækkevidden på 320 km og op til 400 km ved bykørsel.

Elbilen kan hurtigoplades med op til 85 kW. Som standard kommer den med de 3 køreprogrammer Normal, Range og Sherpa. ‘Normal’ giver en køreoplevelse, der minder om en konventionel bil. ‘Range’ giver en hårdere deceleration, når man løfter foden fra speederen, og gør det stort set muligt at køre bilen uden at flytte foden. ‘Sherpa’ ændrer ved en række indstillinger i bilen for at reducere forbruget af strøm og maksimere rækkevidden.

Fiat 500 'la Prima' er den første elektriske cabriolet med fire sæder. Modellen kommer med en Easy Wallbox, der kan forbindes til et almindeligt stik uden behov for en installatør og lade med 3 kW, men boksen kan også forbindes til et kraftstik af en professionel installatør, hvilket bringer effekten op på 7,4 kW. Dermed kan man oplade 500 'la Prima' hjemme på seks timer.

Det refunderbare depositum kan indbetales indtil 6. juni 2020.

