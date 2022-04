Vild milepæl: Har bygget 20.000

Var der tale om en helt almindelig bilproducent, så er det ikke nogen stor nyhed, at producenten har bygget 20.000 eksemplarer af en given model. Men nu er Lamborghini heller ikke en helt almindelig bilproducent, og desto mere imponerende er det, at Lamborghini nu officielt har rundet 20.000 eksemplarer af sportsvognen Huracán.

For en bilproducent som Lamborghini er det nemlig usædvanligt at sælge så mange eksemplarer af én enkelt bilmodel.

Eksempelvis blev der kun bygget lige under 3000 eksemplarer af Diablo-modellen, lige under 2000 eksemplarer af Countach, mens det blev til lige over 14.000 eksemplarer af forgængeren til Huracán, kaldet Gallardo.

Nyt kapitel

Men 20.000 forskellige Huracán er det blevet til siden introduktionen for otte år siden, og eksemplar nr. 20.000 blev en STO-model til en kunde i Monaco.

- Ved afsløringen af bilmodellen sagde vi, at med Huracán skriver Lamborghini det næste kapitel i sin store historie, siger Stephan Winkelmann, som er bestyrelsesformand og direktør i Lamborghini.

- Huracán har leveret en evolution inden for design, teknisk viden, køreoplevelser og bane- og salgsrekorder siden dens introduktion, siger han.

Hen over årene er det blevet til 12 forskellige udgaver af Huracán til kørsel på offentlig vej og tre versioner til brug til banekørsel.

Det største marked for Huracán har været USA, som har stået for at købe næsten hvert tredje nye eksemplar af sportsvognen hen over årene.

Syv ud af ti af kunderne har desuden valgt den lukkede coupé-version, mens de resterende har valgt de åbne udgaver.