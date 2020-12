Vild stigning: Nu vil vi have disse biler

Selvom danske firmabilbilister stadig er mest vilde med de traditionelle premiumbiler, når der skal vælges ny vogn, så er alt ikke ved det gamle på markedet for firmabiler.

Andelen af elektrificerede biler er således steget markant siden sidste år, viser en ny analyse af de mest populære firmabiler i 2020, som leasingselskabet LeasePlan Danmark har gennemført.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

De tre mest populære firmabiler er igen i år Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-Klasse og Volvo V60, der dog bytter plads internt. Mere bemærkelsesværdigt er det, at LeasePlan har sendt henholdsvis 227 og 272 procent flere el- og hybridbiler ud på vejene sammenlignet med 2019.

- Vi oplever en spirende interesse for miljørigtige, batteridrevne firmabiler. Det skyldes en kombination af, at virksomhederne er godt i gang med den grønne omstilling, at brugerne gerne vil køre grønt, og at de grønne modeller er tæt på at være på samme prisniveau som dem, der kører på fossile brændstoffer, siger Michael Olsen, adm. direktør i LeasePlan Danmark.

Danskerne jagter brugte elbiler

Momentum

De kunder, der vælger elbiler, er især vilde med Tesla Model 3, Audi e-tron og Kia Niro. Ifølge Michael Olsen er der flere grunde til at tænke, at udviklingen med flere firmabilister, som vælger el- og hybridbiler, fortsætter næste år.

Den ny politiske aftale om fremtidens afgifter skaber ifølge direktøren ro på markedet, men det er ikke den eneste grund ifølge ham.

- Ændringen af WLTP-testmetoden fik mange virksomheder til at revidere deres firmabilpolitik. Det betyder konkret, at de i dag er meget bevidste om deres miljømæssige ansvar, og at de er godt i gang med at omstille deres bilflåde. Derfor oplever vi også, at virksomhederne opfordrer deres medarbejdere til at vælge grønne firmabiler, og det vil vi se meget mere af i 2021, siger Michael Olsen.

- Når vi kigger ind i 2021, kan vi se, at elbiler op til 500.000 kr. er fritaget for afgift, og at hybridbiler fra ca. 350.000 kr. tilgodeses. Desuden forventer vi et større udvalg af elbiler i midtersegmentet. Samtidig vil mange hybridbiler over 400.000 kr. blive billigere end dieselbiler, så der er helt klart et momentum i forhold til at få flere til at vælge de grønne biler, siger han.

Det er ikke kun firmabilister, som vælger elbiler i stigende grad. Det generelle elbilsalg i november endte 364,4 procent over niveauet samme måned i fjor, imens plug-in’erne oplevede en vækst på 413,1 procent i forhold til sidste års salg.

