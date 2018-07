Vild ungkarlehybel: Racerkører hænger sjælden superbil på væggen

Hvad ville der ske, hvis man gav en femårig dreng frie tøjler til at realisere sin vildeste indretningsdrøm i en luksuslejlighed?

Den argentinske racerkører Pablo Perez Companc er indehaver af en lejlighed i Miami, der umiddelbart ikke ligger ret langt fra svaret på det spørgsmål. Den 35-årige racerkører har nemlig valgt at hænge karosseriet fra en svimlende sjælden Pagani Zonda Revolucion superbil op der, hvor andre måske ville placere et maleri eller en fjernsyn.

Dermed kan han fortsætte med at nyde synet af den håndbyggede italienske bil, når han er færdig med at køre i den. Pablo Perez Companc, der er ud af en af Argentinas mest velhavende familier, har nemlig også en Pagani Zonda Revolucion stående i garagen - hvor den i øvrigt har selskab af en Pagani Huayra BC.

Begge biler koster i omegnen af tre millioner dollar, hvilket svarer til rundt regnet 19 millioner kroner før afgifter. Det skriver The Sun.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Dekoration i kulfiber

Det vides ikke, hvor meget karosseriet i lejligheden har kostet, men sandsynligvis ikke helt så meget. Det er nemlig 'kun' en replica af karosseriet på den rigtige bil, der er lavet af noget så ekstravagant som håndvævet kulfiber og titanium.

Den italienske producent har ifølge Pablo Perez Companc speciallavet replicaen med dekoration for øje, og selv om den stadig er lavet af kulfiber, så er den slet ikke så kraftigt, at den vil kunne sættes sammen med en motor.

Det er dog ikke lige til at se på de mange billeder fra lejligheden, som racerkøreren har lagt op på sin Instagram-profil. Men det ville da også være synd at gå på kompromis med indretningen, når nu lejlighederne ifølge The Sun koster mellem 37 og og 160 millioner kroner at flytte ind i.

I nedenstående billedserie viser Companc lidt af det omfattende arbejde med at få karosseriet placeret i lejligheden.

(Artiklen fortsætter under billedserien)

Se også: Danske bilister har fået flere vandhuller på motorvejene

Ønskede sig en motor

Pablo Perez Companc fortæller til mediet The Drive, at det oprindeligt bare var meningen, at han ville have en af motorerne fra bilen som pyntegenstand. Hvis man da kan kalde en 6-liters Mercedes-AMG motor med to turboladere og i omegnen af 800 hestekræfter det.

- For et par år siden spurgte jeg Horacio (Pagani, bilmærkets grundlægger, red.) om jeg kunne købe en AMG motor. Han svarede mig, 'Hvorfor laver vi ikke en replica af Zonda R?' Først tænkte jeg, at det var en skør idé, især på grund af prisen for at købe så dyrt et karrosseri, siger racerkøreren til mediet og tilføjer:

-Tiden gik, og han ringede til mig igen. Han sagde, 'Okay ven, nu skal det ske, vi vil lave en replica af R-modellen, men du skal sætte den ind i dit hus'. Og det var sådan, det gik til.

Se også: Stor tysk motorvej forsvandt i mosen: 'Alle ville have en hurtig løsning'