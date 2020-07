Vildt skoleprojekt: Bygger rå sportsvogn ud af Skoda

Vind i håret, sportsvognsattitude og bister motorlyd er sandsynligvis ikke det første, der popper frem på lystavlen, når talen falder på Skoda hos det brede flertal.

Det er ikke desto mindre netop, hvad et hold studerende hos den tjekkiske bilproducent har tilført mærket. Skoda har givet dem frie tøjler til at udtænke og bygge en bil efter deres egne præferencer, og resultatet er cabrioleten Slavia.

Det skriver britiske Top Gear.

Bilen er nr. syv i rækken af konceptbiler, som Skoda-studerende har bygget de senere år, og denne gang har de taget udgangspunkt i familiebilen Skoda Scala.

Det kræver dog et sæt kyndige Skoda-øjne at få øje på slægtsskabet, og Slavia er da heller ikke længere familievenlig.

Udover at skære taget af bilen har de studerende nemlig fjernet bagsæderne og brugt pladsen på en faldende taglinje med to 'pukler', der leder tankerne mod Porsche Speedster.

Skulle Slavia møde sådan en ved et lyskryds, er der dog stadig ringe chancer for den tjekkiske cabriolet – de studerende har nemlig ikke gjort noget nævneværdigt ved motoren. Top Gear skriver, at det er en firecylindret sag med afdæmpede 150 hestekræfter, der blot har fået en ny udstødning.

Bagagerum har bilen stadig, men modsat mange andre Skoda-modeller er der ikke gjort plads til barnevogn og Bilka-poser i Slavia. De studerende har i stedet reserveret pladsen til elektriske løbehjul. Og den ungdommelige behandling af bilen stopper ikke her.

De unge bilbyggere har også tilført hækspoiler, store fælge og endda givet bilen neonlys under bunden.

Skoda har på nuværende tidspunkt ikke nogen cabriolet i modelprogrammet, men hvis det hul en dag skal lukkes, bliver det efter alt at dømme ikke med Slavia. Bilen er en 'one-off', skriver Skoda i en pressemeddelelse.

