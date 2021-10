Vildt trick brugt til at filme biljagt i Bond-film

Instruktøren bag 'No Time to Die' tænkte kreativt, da han skulle have højspændt actionscene i hus

Ingen Bond-film uden en hvinende biljagt.

Sådan er det også i den biografaktuelle 'No Time to Die', der har Daniel Craig i hovedrollen som agent 007.

Uden at afsløre for meget ender James Bond i syditalienske Matera, hvis smalle og snørklede gader danner ramme om en biljagt, der mildt sagt udvikler sig hæsblæsende.

Denne gang er Bond-bilen en klassisk Aston Martin DB5, og som altid er den piftet op med avancerede gadgets - i dette tilfælde skudsikre ruder og maskingeværer.

Selve optagelsen er langt fra traditionel, men ganske opfindsom, afslører filmholdet bag.

Det er ikke Daniel Craig, der styrer bilen under de farlige biljagtsscener, men derimod en stuntmand ovenpå bilens tag. Foto: PR

Stuntmand på taget

I stedet for at have en stuntmand bag rattet valgte instruktør Cary Fukunaga nemlig at placere denne i en speciallavet boks monteret ovenpå bilens tag.

Herfra kunne stuntmanden styre bilen, mens skuespillerne Daniel Craig og Léa Seydoux sad nedenunder og lod, som om de styrede bilen.

Det fortæller Cary Fukunaga til The Drive.

- Actionscener er som regel sammensat af forskellige sekvenser, for eksempel et helikopterskud efterfulgt af et skud af hjulene og så et sammenstød.

- Vi ville lave en scene, hvor alle skud - A, B og C - var forbundet i ét.

Ny danmarksrekord

Der blev brugt to ægte DB5’ere og otte replikaer i forbindelse med optagelserne.

James Bond satte sig første gang til rette i en Aston Martin DB5 i 'Goldfinger' fra 1964. Dengang var bilen spritny og kun lige kommet på markedet.

'No Time to Die' er den 25. film i rækken om den britiske spion, og i Danmark tegner den til at blive en kæmpe biografsucces. Ifølge Kino.dk har den nemlig slået rekord som den hurtigst sælgende film nogensinde med 267.038 billetter i åbningsweekenden.