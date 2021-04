Ville hente pizza i vennens Porsche: Politiet tog bilen

En bilist synes formentlig, at det var rigtig fedt, da vedkommende fik lov at låne vennens Porsche til at hente pizza i. Mindre fedt må det have været, da bilisten senere har måttet meddele vennen, at politiet har beslaglagt sportsvognen, fordi bilisten blev snuppet med 210 km/t på en motorvej i Nordsjælland.

'Tænk dig godt om, inden du giver nøglerne til en ven, der gerne vil låne din bil. Det kan nemlig blive en dyr tjeneste, hvis vennen træder alt for hårdt på speederen eller på anden måde kører vanvidskørsel,' skriver Rigspolitiet i et opslag på facebook, hvori de fortæller om sagen.

Så mange færdselssyndere snuppede politiet: Dette glæder politiet

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Siden 31. marts i år har det danske politi haft mulighed for at beslaglægge biler på stedet, hvis bilen bruges til vanvidskørsel - også selvom det ikke er ejeren, der kører vanvidskørsel.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Vanvidsbilisme Definition af vanvidsbilisme

- Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.). - Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.). - Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1). - Særlig hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 10). - Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen. - Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller der over. - Spirituskørsel med en promille over 2,00. Kilde: Transportministeriet

Det lærte en nordsjællandsk Porsche-ejer i denne sag på den hårde måde.

I sidste ende er det retten, som skal afgøre, om beslaglæggelsen er i orden, og om bilen dermed kan konfiskeres og senere bortauktioneres.

Jagtede fartsyndere på uheldsstrækning: Vanvidsbilist ræsede forbi fotovogn