Ville på McDonalds: Kørte 179 km/t.

En 17-årig pige er blevet dømt for at have kørt 179 km/t. i familiens Tesla - hun blev afsløret af en veninde

Trods en fartgrænse på 80 km/t. valgte en 17-årig norsk pige en junidag i år at trykke væsentligt hårdere på speederen end tilladt i familiens Tesla, da hun og et par veninder ville på McDonald's.

Det skriver flere norske medier, blandt andre VG.

Faktisk blev den norske pige ikke fanget af politiet i første omgang, da hun begik forseelsen. I stedet var det en venindes video af kørslen, som fik politiet på sporet og medførte, at politiet en måneds tid efter kørslen troppede op på adressen hos den 17-åriges familie.

Nu har hun fået sin dom ved retten.

I retten forklarede den 17-årige, at hun var alene hjemme på dagen for kørslen, og at hun ville vise sig frem for veninderne.

- Jeg var alene hjemme en dag, og så var jeg så dum at tage bilen, som vi havde stående hjemme. Jeg havde lyst til at tage mine veninder med ud på køretur. Vi havde tidligere snakket om, hvor fedt det var at køre Tesla, og hvor meget fart der var, sagde den 17-årige i retten.

Her fortalte hun også, at hende og veninderne kørte til McDonald's i Teslaen.

- Der begyndte jeg at vise mig frem og trykkede lidt ekstra på pedalen. Det var meget dumt. Der blev bag i bilen sagt, hvor hurtigt jeg kørte, da jeg trådte på pedalen. Så blev jeg opmærksom på, hvor hurtigt jeg kørte, og måtte derfor bremse, fortalte hun i retten.

I dag er hun fyldt 18 år, og hun erklærede sig ved retten skyldig i sigtelsen. Hun fik en dom på 40 timers samfundstjeneste, som skal gennemføres inden 90 dage, og samtidig mistede hun retten til at køre bil i tre år. Hun fik desuden en bøde på 6000 norske kroner.