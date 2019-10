Vinterens første salt er spredt på danske veje: - Nu er det vinter

Nu er det officielt vinter, lyder det fra Vejdirektoratet, der natten til søndag kl. 02.27 for første gang denne vinter sendte saltbiler på vejene. Første sted, der skulle saltes, var ved Svingbroen ved Næstved.

Godt en time senere - kl. 03.37 - blev der kaldt ud til saltning på Fiskebækbroen syd for Farum.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Dermed kom vinteren først til Sjælland i denne omgang, hvilket er en ændring i forhold til sidste år, hvor det var Vendsyssel, Vesthimmerland og Himmerland, der fik den første dosis salt.

Se også: Pas på Bambi: Højsæson for påkørsler af hjorte

Vejdirektoratet råder over flere hundrede saltspredere, og natten til søndag blev der for første gang denne vinter saltet på de danske veje. Foto: Per Rasmussen/Ritzau Scanpix

Saltbilerne blev i øvrigt også sendt tidligere i aktion end sidste år, hvor de først blev kaldt i tjeneste 26. oktober.

Selve indsatsen med både saltbiler og sneplove styres af Vejdirektoratets Vintertjeneste. På en normal vinter har Vejdirektoratet udkald til saltning gennemsnitligt 107 gange, og der bliver brugt 58.700 tons salt. Sæsonen varer fra oktober til maj, og Vejdirektoratet har cirka 250 saltspredere og cirka 600 sneplove til rådighed.

Skiftet til vinterdæk

I Danmark er det ikke lovpligtigt at køre med vinterdæk, men både Rådet for Sikker Trafik og FDM råder bilister til at køre på vinterdæk, når det er vinter.

- En god tommelfingerregel for, hvornår du skal skifte til vinterdæk, er at montere vinterdæk på bilen omkring efterårsferien. Vinterdækkene skal af igen omkring påske, alt efter hvornår påsken falder det år. Der er ikke krav om vinterdæk i Danmark, men mange lande omkring os har regler for brug af vinterdæk, skriver FDM på sin hjemmeside.

Andre steder opererer med, at når temperaturen kommer under syv grader, skal man montere vinterdæk på sin bil.

Vejdirektoratet sørger for, at der bliver saltet og ryddet sne på den danske veje. Organisationen opfordrer dog stadig trafikanter til at passe godt på.

- Vinterens vejrlig fordrer dog også øget agtpågivenhed fra trafikanterne, ikke mindst hvis man skal ud at køre i de tidlige morgentimer, skriver Vejdirektoratet i pressemeddelelsen.

Se også: Slut med pludselige køer: Vejdirektoratet udvider forbud