Viser nyt flagskib: Så vilde gadgets har denne bil

Mercedes-Benz S-klasse er som regel et teknologisk flagskib, og den nye version er ingen undtagelse

Vil du gerne blive klogere på, hvilken teknologi og gadgets som findes i helt almindelige biler om fem til ti år, er det som regel en god idé at tage et kig på det udstyr, som findes i Mercedes-Benz' flagskibsmodel, S-klasse.

Mercedes-Benz S-klasse er som regel en tour de force udi komfort, nye intelligente og aktive sikkerhedssystemer og futuristisk teknologi, som gør køreturen nemmere, sjovere og mere afslappende.

Nu har tyskerne netop præsenteret en ny udgave af S-klassen, og den ser ikke ud til, at den bliver undtagelsen til den regel.

Den bliver ifølge Mercedes-Benz mere digital, intuitiv og gennemført end nogensinde. Og dét siger ikke så lidt.

Ligner sig selv

På det ydre er det genkendelige linjer, som præger designet, hvor Mercedes-Benz visuelt har gjort den mere langstrakt.

Særligt bør man lægge mærke til forlygterne, som er noget ganske særligt. 'Digital Light' kalder Mercedes-Benz forlygterne, som består af flere end 2,6 millioner pixels. Udover at lyse vejen foran bilen op i et skarpt og dagslyslignende skær, er systemet samtidig i stand til at projicere objekter som advarselssymboler og vejstriber i ekstremt høj opløsning direkte på vejen. Det er både en fordel, hvis vejens optegninger er mangelfulde, eller hvis bilens sensorer registrerer en potentiel fare forude.

Kabinen er domineret af den store skærm, som har anden generation af det intelligente infotainmentsystem MBUX, som får sin debut i den nye S-Klasse. Med MBUX Interior Assist er det blandt andet muligt at styre bilens vigtigste funktioner med stemmen eller ved fysisk bevægelse. Hvis føreren eksempelvis kigger bagud over skulderen, kører bagrudens solgardin automatisk ned.

Kunstig virkelighed

Det er desuden muligt at tilvælge aktiv ambientebelysning, så man kan styre farverne i kabinen og samtidig udgør en integreret del af bilens aktive køreassistentsystemer. De mere end 250 LED-pærer i kabinen kan nemlig hjælpe med at gøre føreren opmærksom på farlige situationer som eksempelvis biler eller cykler, som passerer tæt forbi bilen.

Bilen har også head-ud display, som er så stort, at det svarer til en 77 tommer skærm. Displayet spiller sammen med såkaldt augmented reality, eller udvidet virkelighed, som gør, at Mercedesen kan vise eksempelvis 'vejvisninger' direkte på skærmen foran rattet.

Den ny S-Klasse præsenteres med flere forskellige motorer, og vælger man S-Klassen som plug-in hybrid, er det muligt at køre op til 100 kilometer på ren el, og inden længe præsenteres den nye, fuldelektriske EQS med en rækkevidde på op til 700 kilometer på en opladning.

Billedgalleri 1 af 7 Sådan ser den helt nye generation af Mercedes-Benz' flagskib. Foto: Mercedes-Benz 2 af 7 Modellen byder på helt ny teknologi og sikkerhed. Foto: Mercedes-Benz 3 af 7 Som det hører til tiden, er den nye S-klasse mere digitaliseret end nogensinde før. Foto: Mercedes-Benz 4 af 7 Det er ikke uhørt, at ejerne af S-klasse oftest befinder sig på bagsædet, og her ser nu heller ikke så slemt ud. Foto: Mercedes-Benz 5 af 7 De meget specielle forlygter kan projektere egne midterstriber op på en vej, hvis de ægte vejstriber er udviskede. Foto: Mercedes-Benz 6 af 7 Ifølge Mercedes-Benz kan 'Digital Light'-lyset skabe lys, som var det dagslys. Foto: Mercedes-Benz 7 af 7 Head-up displayet, som skulle svare til en 77 tommer skærm, kan via augmented reality sende eksempelvis vejvisninger ud, så det ligner, de er på vejen. Foto: Mercedes-Benz

