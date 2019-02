Voldsom Volvo: Får grønt lys til at køre på soja

Tofu, mælk og pølser til grillglade vegetarer.

Produkter lavet på sojabønner er for alvor begyndt at gøre sojaflasken selskab i danskernes køleskabe, og det er ikke længere kun Brødrene Bisps forårsruller, der skal krydres med den sorte væske.

I nær fremtid kan det også blive drivkraften for biler som brødrenes matsorte Volvo Amazon fra 80'er-serien 'Sonny Soufflé Chok Show'. EU-kommissionen har nemlig besluttet, at amerikanske sojabønner lever op til EU's bæredygtighedskrav og derfor kan bruges som biobrændstof.

Husker du Brødrene Bisp? Nu leger de far-mor-børn

Det til trods for, at en rapport, som samme kommission fik lavet tilbage i 2015, slog fast, at biobrændstof kan føre til øget CO 2 -udledning og derfor ikke er særligt bæredygtigt.

Det skriver Ingeniøren.

Problemet med at bruge sojabønner som brændstof er, at de skal dyrkes et sted. For at gøre plads til det, må noget andet flyttes, og i denne proces kan det være svært at undgå skovrydning eller dræning af moser.

Se også: Spyr ild og hyler: Vild batmobil skal på auktion

Godkendt i USA

EU's bæredygtighedskrav er nedfældet i det såkaldte VE-direktiv, og de handler blandt andet om, at produktionen af vedvarende energi ikke må forårsage skovrydninger.

Ifølge Ingeniøren er det også et krav, at biobrændstoffet skal kunne sænke mængden af udledt drivhusgas med mindst 50 procent i forhold til, hvis man brugte almindeligt brændstof.

Det er disse krav, som EU-kommissionen nu mener, de amerikanske sojabønner kan leve op til.

Bønnerne er i forvejen godkendt efter USA's egne krav til bæredygtighed, men spørger man miljøorganisationen Transport & Environment, så er det ikke nok til at sikre mod skovrydning.

- Den mangelfulde bæredygtighed går imod en af hovedkriterierne i VE-direktivet og tillader i bund og grund skovrydning, fordi skove med stort kulstoflager kan blive ryddet for at dyrke soja, skriver organisationen ifølge Ingeniøren i et høringssvar.

I Danmark skal 5,75 procent af den diesel og benzin, man køber på tankstationen, være biobrændstof. Den består hovedsageligt af det, der karakteriseres som 1. generations biobrændstof - det vil sige ingredienser, der kunne have være brugt som fødevarer eller foder.

Rapsfrø er i dag meget brugt i biodiesel.

Se også: Snobber opad: Petit danskerfavorit vil være mere lækker