Voldsom Volvo: Nu bygger de ny udgave af gudesmuk bil

Volvo er ikke mest kendt for at bygge smukke biler, men i 1960'erne gjorde de et særdeles godt forsøg med den lange coupé kaldet P1800.

Og den blå bil, du ser på billederne her, ligner ganske meget den klassiske P1800 fra 1960'erne, men faktisk er der tale om en helt ny bil.

Cyan Racing, som er Volvos racerdivision, har nemlig præsenteret modellen P1800 Cyan, som er en nyfortolkning af den klassiske bil.

Flere andre bilmærker har bygget moderne fortolkninger af tidligere racerbiler, og det tjente som inspiration for Volvo-teamet, selvom P1800 aldrig officielt blev brugt som en fabriksracerbil.

- Det efterlod os med inspiration til at kreere, hvad kunne have været, hvis vi havde eksisteret som racerteam gennem 60'erne og havde ræset i P1800, og efterfølgende skulle have designet en gadeversion af racerbilen, siger Christian Dahl fra Cyan Racing i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Cyan Racing lægger ikke skjul på, at de tænker det som en gadelovlig udgave af en slags racerbil. Foto: Cyan Racing

Formerne ser stadig godt ud her i 2020. Foto: Cyan Racing

Se også: Ikke produceret i 15 år: Nu kommer der en arvtager

Voldsom Volvo

Under den lange kølerhjelm finder man derfor en to-liters fire-cylindret turbomotor, som yder 420 hk og 455 Nm, og den kan tage omdrejninger helt op til det røde felt ved 7700 o./min.

Samtidig vejer bilen takket være brug af blandt andet kulfiber kun 990 kg, hvorfor der er rigeligt med kræfter til den meget lette bil. Cyan Racing har villet være tro mod 1960'erne, og derfor finder man ingen moderne hjælpemidler som ESP og ABS. I stedet er det op til føreren selv at få det bedste ud af de 420 hk, som udelukkende sendes til baghjulene.

Cyan Racing oplyser ikke noget om prisen på P1800 Cyan, men den er helt sikkert ikke lav.

Her er prisen på elbil med vild rækkevidde