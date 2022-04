Volkswagen dropper 60 procent af disse biler

Vil du have fingrene i en bil fra Volkswagen Group med en forbrændingsmotor under kølerhjelmen, får du i fremtiden markant færre muligheder. Volkswagen Group vil nemlig reducere antallet af fossilbiler i modelprogrammet, som på tværs af mærkerne består af over 100 af slagsen, med 60 procent.

Samtidig vil Volkswagen Group sælge færre biler for at fokusere på at producere mere indbringende premiumbiler, fortæller koncernens cheføkonom ifølge Reuters.

- Det vigtigste mål er ikke vækst, siger Arno Antlitz til Financial Times ifølge Reuters.

- Vi er mere fokuseret på kvalitet og marginer frem for volumen og markedsandele, siger Antlitz til mediet.

Store ændringer

I den forbindelse vil Volkswagen Group, som blandt andre tæller mærkerne Volkswagen, Audi, Seat og Skoda, reducere udvalget af benzin- og dieselbiler med 60 procent i Europa hen over de næste otte år.

Ifølge Financial Times er Volkswagen Groups nye strategi et udtryk for de massive ændringer, som skyller ind over bilindustrien for tiden. I årevis har bilproducenterne forsøgt at øge fortjenesten ved at sælge flere biler hvert år, men det ændrer sig hos Volkswagen Group nu til, at der i stedet skal sælges færre biler med større profit.

Som flere andre bilproducenter vil Volkswagen satse på en elektrisk fremtid, og bilkoncernen investerer hen over de næste år adskillige milliarder i nye fabrikker til elbiler og batterier samt på at udvikle nye elbiler.