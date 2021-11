Volkswagen er klar med ny elbil

Volkswagens elbiler er meget populære blandt de danske bilkøbere. Både Volkswagen ID.3 og ID.4 har således ligget i toppen af listerne over de mest populære elbiler herhjemme.

Nu er den tyske bilgigant klar med en helt ny elektrisk bilmodel, kaldet ID.5, som er en coupéudgave af SUV'en ID.4.

ID.5 kommer foruden den almindelige version i en særlig ID.5 GTX-udgave, som bliver den nye topmodel i Volkswagens ID.-serie.

ID.5 lanceres på et tidspunkt næste år, og modellen lanceret med tre forskellige motorvarianter.

Den mindste variant bliver ID.5 Pro, hvis drivline yder 175 hk. I Pro Performance-udgaven er der 204 hk til rådighed for højrefoden, mens ID.5 GTX kommer med 299 hk.

Volkswagen oplyser, at ID.5 GTX bliver blandt de mest sportslige elektriske biler, man kan købe, med et Volkswagen-logo på fronten.

Fornuftig rækkevidde

Uanset hvilken motorvariant man vælger til sin ID.5'er, kommer den med et 77 kWh stor batteripakke.

Det giver en rækkevidde på en opladning på op til 520 km i den almindelige ID.5'er, mens rækkevidden lander på 480 km i den mere kraftfulde GTX'er.

Når der igen skal strøm på batteripakken, kan ID.5 og ID.5 GTX lade med op til 135 kW. Det er nok til, at man i en ID.5 kan lade 390 km rækkevidde på en halv time, mens det tilsvarende tal i GTX'eren ligger på 320 km.

Mest karakteristisk ved designet er den coupé-inspirerede bagende. Foto: Volkswagen

Infotainmentsystemet findes i en 12 tommer stor skærm. Foto: Volkswagen

ID.5 kommer med en stor mængde af udstyr, og den kommer med VW-softwaren ID.Software 3,0, der blandt andet muliggør opdateringer 'over the air', så man ikke skal forbi forhandleren for at få opdateret bilen.

De danske priser på ID.5 er endnu ikke offentliggjort.