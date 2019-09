Volkswagen får nyt logo

Volkswagen får nu nyt logo, som skal følge dem ind i fremtiden. Det skriver en lang række medier, herunder Motor1.com

- Det nye brand-design er starten på en ny æra for Wolksvagen, siger bestyrelsesmedlem Jürgen Stackmann.

- Ved at formulere nyt indhold og nye produkter, så er vores brand i gang med en fundamental udvikling hen mod en fremtid med et neutralt CO 2 -regnskab for alle. Nu er det rigtige tidspunkt til at gøre vores brands attitude synlig for verdenen omkring os.

Det nye logo blev mandag tændt på VW's hovedkvarter i Wolfsburg. Foto: Julian Stratenschulte/AFP/Ritzau Scanpix

Ligner det gamle

Det nye logo ligner det gamle, men tydeliggør de enkelte bogstaver. For eksempel rører bunden af W'et ikke længere ringen, som danner ramme for logoet. Den første model, som får det nye logo på, bliver den nye elektriske Volkswagen ID.3 hatchback, skriver motor1.com.