Volkswagen giver erstatning til elbilejere

Volkswagen har besluttet sig for at udbetale kompensation til visse ID.3- og ID.4-kunder. Kompensationen er på 285 euro, svarende til lige over 2100 kr.

Det sker, fordi Volkswagen i markedsføringen af bilerne har hævdet, at bilernes varmepumper skulle give en rækkeviddefordel ved 25 frostgrader på 30 procent.

Både kundefeedback og interne evalueringer har dog vist, at det ikke er tilfældet, og at værdierne i praksis afveg med over ti procent.

Det skriver Tek.no.

I Tyskland har kunderne betalt 1250 euro ekstra for at få varmepumper i bilerne, og ifølge Auto Motor & Sport vil de 56.230 tyske ID.3- og ID.4-kunder, som har bestilt deres bil i 2020 eller i første halvdel af 2021 få en kompensation.

I Danmark skal ejere af ID.3 og ID.4 dog ikke se frem til en erstatning, fordi der herhjemme ikke er blevet reklameret med den ekstra rækkeviddefordel, som varmepumpen skulle give.

- Det er ikke relevant med erstatning for danske kunder, idet varmepumpe har været standardudstyr på samtlige modeller siden introduktionen. Vi har lige introduceret et nyt modelprogram, hvor varmepumpe kun er ekstraudstyr på den billigste variant af ID.3 og ID.4, oplyser Thomas Hjortshøj, pressechef hos Volkswagen Danmark, til Ekstra Bladet.

Populære modeller

I maj måned blev netop Volkswagen ID.3 og ID.4 de to mest solgte elbiler herhjemme. Volkswagen ID.4 og Volkswagen ID.3 blev således med henholdsvis 146 og 143 nye eksemplarer på vejene de to mest solgte elbilmodeller foran Hyundai Kona med 104 eksemplarer.