Volkswagen i ydmygende reklamefremstød

Med armene vredet rundt af den amerikanske stat er Volkswagen begyndt at gøre reklame for konkurrerende biler

Det er akavet og gør næsten en smule ondt at se på.

I en ny reklame – købt og betalt af Volkswagen – ruller en eldrevet Chevrolet Bolt let og elegant frem til et lyskryds, hvor dens fører til kendingsmelodien fra tv-serien ’The Jetsons’ fremviser et ikke så lidt overskudsagtigt smil.

Smilet er rettet mod en anden bilist, der ser misundeligt til fra sin benzinbil. Han er repræsenteret med kendingsmelodien fra ’The Flintstones’.

Nej, symbolikken er ikke til at tage fejl af i Volkswagens nye reklame for elektriske biler. Til gengæld kan man ikke fortænke nogen i at blive lettere forvirret over, at Volkswagen har valgt at bruge en konkurrerende bil i sit reklamefremstød.

Må ikke favorisere egne biler

Årsagen er, at den tyske bilfabrikant har fået armen vredet rundt af Uncle Sam.

Reklamen er lavet af Electrify America – et selskab, som den amerikanske stat har pålagt Volkswagen at danne og som straf for Dieselgate-skandalen. Selskabet, som Volkswagen har investeret omkring 13 milliarder kroner i, har som erklæret formål at promovere nul-emissions teknologier i USA.

I aftalen har USA stillet som betingelse, at Electrify America skal være brand-neutral og ikke må favorisere Volkswagens egne biler. Kigger man godt efter, vil man se, at der ingen bilnavne optræder i reklamen, men at Chevrolet-logoet faktisk får en del skærmtid.

Ifølge Automotive News er der også lavet udgaver af reklamen med elbilerne Honda Clarity, Nissan Leaf, BMW i3, Hyundai Ioniq og - trods alt - VW e-Golf.

Se også: Skal den være så dyr? Ferrari tjener langt mere per bil end nogen andre

Personlig og let om hjertet

Guto Araki, kreativ direktør ved Deutsch, som Electrify America har hyret til at lave reklamen, fortæller til Automotive News, at ’Flintstones vs. Jetsons’-idéen skal symbolisere, at benzinbiler hører til stenalderen, mens elektriske biler er fremtiden.

- De fleste reklamer for elektriske biler får en til at føle medskyld for klimakrisen på grund af de valg, man foretager sig. Vi har forsøgt at lave en reklame, der er personlig og let om hjertet, siger Guto Araki til mediet.

Dieselgate-skandalen begyndte i september 2015, da Volkswagen-koncernen blev afsløret i omfattende snyd med miljømålinger henover en flerårig periode.

TV-kok køber monsterbil fra 007-film: 'Navnet er James, Gordon James'