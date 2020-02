Volkswagen præsenterer tre sportslige versioner af populær familiebil

Når Volkswagen smækker bogstaverne 'GT' foran et tredje bogstav i modelbetegnelserne på deres modeller, er det et tegn på, at der skrues op for adrætheden og antallet af kræfter.

Nu har VW netop præsenteret tre nye sportslige udgaver af den almindelige Golf, nemlig Golf GTI, Golf GTE og Golf GTD.

Golf GTI

GTI'en er den nye udgave af den ikoniske sportslige hatchback, som i første generation blev lanceret tilbage i 1976, og som sidenhen er blevet så definerende en bilmodel, at selve bilklassen har taget navn efter VW-modellen.

Den nye ottende generation Golf GTI er ligesom den originale udstyret med et mere sportsligt rat, ternet stof på sæderne og GTI-logoer i kabinen.

Hjertet i GTI'en er en fire-cylindret 2,0-liters turbomotor, som producerer 245 hk og yder 370 Nm.

- Den nye Golf GTI er en agil, rå, effektiv og højteknologisk kompakt sportsbil til den digitale tidsalder, skriver Volkswagen om den nye GTI.

Standard er GTI'en udstyret med en seks-trins manuel gearkasse, der, som det hører sig til i en Golf GTI, har en golfbold som gearknop. Du kan også tilvælge en syv-trins DSG-gearkasse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Golf GTI er blevet et ikon blandt de sportslige familiebiler, og i ottende generation er modellen mere teknologisk end nogensinde før. Foto: Volkswagen

Golf GTE

GTE er 'Volkswagensk' for plug-in-hybrid-udgaven af Golfen, og i ottende generation har opladningshybriden GTE en 1,4-liters turbo-benzinmotor på 150 hk, der i samspil med en elektrisk motor på 85 kW sikrer GTE en samlet systemydelse på hele 245 hk og et moment på 400 Nm - altså mere end det i GTI'en.

Hvis man kun kører på strøm, kan den nye GTE præstere en rækkevidde på op til 60 km, hvilket er mere end i forgængeren. Den øgede rækkevidde kun på strøm er opnået ved, at ingeniørerne har forbedret aerodynamikken og øget energiindholdet i batteriet med 50 procent til 13 kWh.

Man kan køre den på ren strøm ved hastigheder op til 130 km/t.

Gearkassen er en seks-trins DSG-automatgearkasse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

GTE er VWs plug-in hybrid-udgave af Golfen. Foto: Volkswagen

Golf GTD

Trods historikken med diesel-skandalen og en vis politisk og folkelig aversion mod dieselbiler, mener Volkswagen stadig, at der er plads til en hurtig, sportslig dieselbil på markedet.

Derfor introducerer de også Golf GTD, som i den nye udgave har en to-liters dieselmotor med 200 hk under motorhjelmen. Momentet er på 400 Nm, og GTD kommer kun med et syv-trins DSG-gear.

- Den nye Golf GTD er en ægte langdistance-atlet, skriver Volkswagen om den nye Golf GTD.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den nye GTD ser mere ond ud end de to andre takket være brugen af mere mørke toner. Foto: Volkswagen

Volkswagen har for nyligt offentliggjort danske priser på de mere almindelige udgaver af VW Golf. Det kan du læse mere om i artiklen herunder.

