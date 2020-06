Volkswagen siger undskyld efter racistisk reklame

Bilgiganten Volkswagens ledelse har offentligt måttet sige undskyld for en reklame, som er blevet kritiseret for at have racistiske undertoner

Bestyrelsen i den tyske bilgigant Volkswagen har offentlig beklaget en reklame, som blev publiceret på bilproducentens Instagram-side, da reklamen blev beskyldt for at være racistisk.

Det skriver Reuters.

Volkswagen understreger, at klippet blev publiceret på grund af manglende kulturel forståelse frem for med racistiske intentioner.

- Vi kan fastslå, at racistiske intentioner ikke spillede nogen som helst rolle. Årsagen var en mangel på følsomhed og procedurefejl siger Hiltrud Werner, Volkswagens direktionsmedlem for integritet og juridiske anliggender, i en erklæring.

- På bestyrelsens vegne vil jeg formelt undskylde for at have såret mennesker som følge af en mangel på interkulturel følsomhed, siger Werner.

Sort mand skubbes af hånd

I klippet kan man se en sort mand ved siden af den nye Volkswagen Golf. Manden bliver skubbet rundt og flyttet af en stor, hvid hånd, som herefter knipser den sorte mand ind i en bygning med skiltet 'Petit Colon'.

Petit Colon er ifølge Reuters en café beliggende i Buenos Aires i Argentina. På fransk oversættes 'Petit Colon' til 'lille nybygger, og det kan opfattes racistisk. Derudover mener kritikere af klippet også, at den hvide hånd, som styrer den sorte mand, kan ses som et udtryk for hvidt herredømme.

Du kan se klippet hos Independent.co.uk her.

Jürgen Stackmann, som er ansvarlig for Volkswagens marketing, siger ifølge Reuters, at han først troede, at reklamen var falsk.

- Vi er med rette beskyldt for en mangel på interkulturel følsomhed her, og som medlem af bestyrelsen med ansvar for marketing og eftersalg tager jeg ansvaret for det. Jeg vil personligt sikre, at der gives træning, at et mangfoldighedsudvalg konsulteres, og at kontrollerne forbedres, siger han.

