Volkswagen smider 17 milliarder efter startup

Den tyske bilgigant Volkswagen har investeret cirka 17 milliarder kroner i en startup virksomhed inden for selvkørende teknologi

Tyske Volkswagen AG har gennemført en investering på 2,6 milliarder dollars, svarende til cirka 17 milliarder kroner, i startup virksomheden Argo AI, som er en virksomhed inden for selvkørende teknologi.

Det skriver Autoblog.com og Reuters.

Argo AI, som er baseret i Pittsburgh i USA, og som blev startet i 2016 af Bryan Salesky og Peter Rander, er nu delvist kontrolleret af Volkswagen og Ford Motor Co, som investerede i virksomheden kort tid efter, at den var blevet etableret. Nu er Volkswagens investering, som blev annonceret i 2019, endegyldigt også gennemført.

Volkswagens aftale inkluderer, at VWs egen enhed for selvkørende teknologi, Autonomous Intelligent Driving, overføres til Argo AI, så Argos samlede antal ansatte nu er over 1000.

Ford og Volkswagen har gang i et større alliancepartnerskab, der i første omgang omfattede udviklingen af varebiler og mellemstore pickup-biler. Samarbejdet er nu med den fælles investering i selvkørende teknologier gennem Argo AI udvidet, og Ford vil derudover udvikle og producere en elbil baseret på Volkswagen-koncernens MEB-platform.

Parterne har desuden annonceret, at de vil 'forsætte med at finde nye områder, hvor de kan samarbejde omkring elbiler og på den måde accelerere en overgang til mobilitet, der er både bæredygtig og økonomisk attraktiv'.

Flere investeringer

Investeringen på cirka 17 milliarder kroner er ikke den eneste, som Volkswagen har foretaget. Bilgiganten har nemlig også investeret i Kina for at få en større del i det kinesiske elbilsmarked.

Det skriver Finans på baggrund af en artikel fra Reuters.

Den tyske bilgigant vil således investere cirka 7 milliarder kroner i det statsejede JAC Motors for en aktiepost på 50 procent, mens der skal investeres yderligere 8 milliarder i Guoxuan High-tech Co Ltd, der producerer batterier til elektriske biler.

Volkswagen har i forvejen et joint venture med JAC, og det er meningen, at man vil lancere yderligere fem elektriske modeller i 2025, hvor den tyske gigant også forventer at sælge 1,5 millioner køretøjer, inklusive batterielektriske biler samt plug-in hybrid- og brændstofcellebiler om året.

Med den nye investering i JAC Motors har VW hævet sin aktiepost i de to selskabers joint venture, hvor man vil forny dennes produktionsenhed, for at effektivisere produktionen.

