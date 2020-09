Volkswagen vil sælge ud

Volkswagen Group vil sælge ud af arvesølvet, og det kan betyde, at det traditionsrige Bugatti-mærke kommer på salgslisten. Køberne er efter sigende kroatiske Rimac, som vil overtage Bugatti-mærket mod at afgive aktier til Volkswagen Group.

Det skriver flere medier, blandt andre Autocar.

I 1998 købte Volkswagen det franske bilmærke Bugatti, og har sidenhen under brandet skænket verden nogle af de hurtigste biler nogensinde bygget i form af Bugatti Veyron og Bugatti Chiron.

Nu forlyder det dog, at Volkswagen vil sælge Bugatti til den kroatiske elbilproducent Rimac. Handlen skal finansieres ved, at Volkswagen-ejede Porsche vil hæve deres aktieandel i Rimac fra de nuværende 15,5 procent til 40 procent.

Den højere aktieandel, som Volkswagen Group vil få i firmaet Rimac, vil sikre, at tyskerne stadig kan få lov at være aktive i beslutningsprocesserne omkring Bugattis fremtid.

Autocar har forsøgt at få kommentarer fra både Bugatti, Porsche og Rimac, men uden held.

Se også: Svenskere vil bygge verdens hurtigste gadebil: Topfart på 500 km/t

Mere elektrisk

Hvis Rimac ender med at købe Bugatti-mærket, vil det formentlig også betyde, at fremtiden for Bugatti bliver elektrisk. Rimac er nemlig specialister inden for ekstreme elbiler. Det peger i retning af, at Bugatti også skal gøres mere elektrisk.

I fjor solgte Bugatti blot 82 biler, hvor af de fleste var af modellen Chiron, som er udstyret med en 8,0-liters W16-motor, der yder 1479 hk.

Det potentielle salg af Bugatti skal ses som et led i Volkswagen Groups planer om at skifte over mod mere elektrisk mobilitet og et nyt fokus på masseproduktion og bilmodeller med større salg.

Genopliver ikonisk navn i kommende sportsvogn