Volvo-chef: 'Færre stationcars i fremtiden'

Svenske Volvo er en af de bilproducenter, der i mange år har forfinet og forædlet de praktiske, familievenlige stationcars, og på mange måder er Volvo blevet synonym med herregårdsvognen.

Men fremtiden vil byde på færre stationcars med Volvo-logo i front.

Det skriver mediet Autocar, som har interviewet Volvo-chef Håkan Samuelsson.

- Vi har brug for færre varianter af sedaner og stationcars. Vi har mange stationcars i dag med V60, V90, Cross Country, ikke-Cross-Country og en del både store og små sedaner, lange og ekstra lange. Vi er nødt til at skifte væk fra stationcars og sedaner. Vi vil stadig have dem i fremtiden, men formentlig ikke lige så mange, siger Samuelsson til mediet.

Flrere SUV'er

Volvo har tidligere offentliggjort planerne om at skifte til udelukkende at producere elbiler senest i år 2030.

I stedet for et hav af stationcars og sedaner vil de kommende elbiler fra Volvo blive høje SUV'er.

- Vi har brug for flere SUV-typer af høje elektriske biler. Det er måden at gøre det på lige nu, og det er det, vi udvikler på, siger Håkan Samuelsson til Autocar.

Når man kigger på salgstallene, giver det god mening, at Volvo i højere grad vil satse på de højere modeller.

I forvejen udgør de høje modeller XC40, XC60 og XC90 således tre-fjerdedele af Volvos samlede salg.