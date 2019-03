Volvo-ejere køber stort ind: Trækker tysk bybil til Kina

Tysk design og kinesisk flid.

Den kombination skal fra 2022 ændre kursen for bybilerne fra Smart, der trods deres klejne størrelse har udgjort en stor underskudsforretning for ejeren Daimler. Den tyske bilgigant har slået pjalterne sammen med kinesiske Geely, og håbet er, at de sammen kan gentage den succeshistorie, som Volvo er blevet under Geelys ejerskab.

De to koncerner har i en pressemeddelelse bekræftet, at de har oprettet et joint venture om Smart-mærket. Det fremgår dog ikke, hvor meget Geely har betalt for samarbejdet, der giver de to koncerner en ejerandel på hver 50 procent.

Sikkert er det til gengæld, at de frem mod 2022 skal udvikle en ny generation af Smart-modeller sammen. Det skriver Automotive News Europe.

Fiesta-konkurrent på vej

Ifølge pressemeddelelsen skal de nye Smart-modeller bygges på en helt ny fabrik i Kina, og de vil udelukkende kunne fås med elektriske motorer. Mens Geely skal stå for at samle bilerne, skal designere fra Daimler angiveligt tegne stregerne til den nye generation.

Smart har siden sin fødsel i 1994 slået sig op på at bygge meget små biler, men det vil også ændre sig i fremtiden. De to koncerner åbner for, at det relancerede Smart-mærke skal have en model i det lidt større B-segment.

Den vil i så fald skulle kæmpe med danskerfavoritter som Ford Fiesta, Peugeot 208 og Toyota Yaris.

Smart bygger i øjeblikket kun tre modeller, der alle fås med enten benzin- eller elmotor: Fortwo, Fortwo Cabrio og Forfour. Daimler lover, at man vil fortsætte med at producere de nuværende modeller i Europa frem mod 2022.

Tættere på køberne

Selv om Smart-bilerne i fremtiden skal bygges i Kina, vil de stadig blive solgt over hele verden. Ifølge Automotive News Europe er skiftet fra europæisk til kinesisk produktion vigtigt af flere årsager.

Dels vil Smart komme tættere på købere, der i høj grad efterspørger små elektriske biler, og dels vil det nedbringe omkostningerne ved at bygge bilerne. Mediet skriver, at teknologien bag elbilerne - og i særdeleshed batterierne - stadig er så ung, at det er hammerdyrt at producere. Og det gør det svært at bygge billige elbiler, som Smart og mange andre gerne vil.

Derfor skal det nye joint venture i højere grad ses som en del af en voksende tendens end et enkeltstående tilfælde, påpeger Automotive News Europe.

