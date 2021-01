Volvo hjælper svensk hjemby til at blive CO2-neutral

Volvo Cars og Gøteborg går sammen om at skabe en CO2-neutral by

'Göteborg Green City Zone' kalder parterne det nye initiativ, og målet er at etablere et område i Skandinaviens største havneby, der er emissionsfrit, med en række klimaneutrale transportformer og en tilknyttet infrastruktur.

Det oplyser Volvo Cars i en pressemeddelelse.

Og hvad får en bilproducent ud af at deltage i et initiativ, som potentielt kan give færre biler på vejene?

Volvo Cars håber, at det kan være med til at sætte skub i udviklingen af teknologier og tjenester inden for elektrificering, mobilitet, selvkørende biler og sikkerhed.

Som en del af dette projekt planlægger Volvo Cars desuden at introducere selvkørende taxier, der drives af M, som er virksomhedens mobilitetsudbyder.

- I bund og grund er dette et projekt, der har til formål at begrænse antallet af biler i byen - hvilket er helt i tråd med virksomhedens ambitioner, siger Håkan Samuelsson, adm. direktør i Volvo Cars, i pressemeddelelsen.

Zoner, hvor biler selv sørger for at køre elektrisk, og hvor de ikke kan overskride fartgrænsen, står til at blive en realitet i Gøteborg. Foto: Volvo

Det skal der ske

Hvad er det så præcis, man vil kunne finde i Gøteborg frem mod 2030 i forsøget på at gøre byen CO2-neutral?

Volvo oplyser, at der blandt andet skal testes tjenester, som ved at vide, hvor bilen er, kan sikre, at den kun kører elektrisk i bestemte zoner, og at bilen desuden ikke overskrider fartgrænserne.

Det er ikke kun Volvos hjemby, Gøteborg, som skal gå en CO2-neutral fremtid i møde. Volvo Cars selv offentliggjorde i fjor planerne om at være CO2-neutral i 2040.

